Vivir para ver o ver para creer, que viene a ser lo mismo. En Cáceres preocupa el proyecto budista, que al final no interesa como ... se esperaba a sus patrocinadores porque competir con el de Portugal, el más grande de Europa, es difícil, pero ya podían haberlo pensado antes. Eso, y el Museo Helga de Alvear, se puede poner en cualquier sitio. Lo que no se puede colocar en cualquier sitio es la Ciudad Monumental, las iglesias extramuros que son el orgullo de Extremadura. El turismo es mucho mayor que cuando yo estudiaba y eso es lo que hay que potenciar, la riqueza autóctona de Cáceres. En Badajoz continúan los disparates. Si no tuvimos bastante con el palacio de los supuestos congresos, ahora estamos con el Hospital Provincial. Cuando veo en una foto a alguien con un plato de plástico con garbanzos... se me caen los palos del sombrajo o una actuación de Pepe Viyuela, cuando al lado está el Teatro López de Ayala, que ha pasado de moda. Los alquileres para los «eventos», no son nada baratos, y cuánto van a durar, que esa es otra. El personal va a la novelería como los tiburones a la sangre, pero también pasará de moda y montarán –cosas más grandes veredes– una tirolina de la Torre de Espantaperros a la Plaza Alta. El Hospital puede tener otros usos que se han desechado y las razones ellos las entienden.

Cartas a la directora