Viviendas sociales que no son dignas

Hace menos de un año que se sortearon en Plasencia las últimas 54 viviendas sociales, después de que la Junta llevara a cabo en ellas ... las reformas precisas para entregarlas en condiciones óptimas de habitabilidad. Un proceso que se ha venido repitiendo a lo largo de las últimas décadas en la región, con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda a familias sin recursos económicos suficientes para hacer frente a su compra en el mercado.

Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes, para su tramitación parlamentaria por el procedimiento de urgencia, del proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. El texto supone, según ha explicado el Gobierno, un hito en la actual etapa democrática, «ya que se trata de la primera norma que desarrolla el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada». Es una ley, ha dicho también, que «consolida el quinto pilar del estado del bienestar».

Una de las medidas que se incluyen en esta nueva norma y que más ha destacado el Gobierno de coalición es la relativa al parque público de vivienda social, porque se impone una reserva obligatoria del 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y de ese 30% que el 15% tenga que ir a alquiler social, «de modo que se pueda construir poco a poco un parque público de vivienda en consonancia con los países europeos». De hecho, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) alertó en uno de sus últimos informes (junio de 2021) de que la prioridad para España debe estar en fomentar la inversión en vivienda social y asequible ante el problema de acceso para una parte significativa de la población, y que se ha hecho más evidente con la crisis del coronavirus.

Extremadura, tal como ha resaltado esta misma semana la consejera Leire Iglesias, cuenta con 13.000 viviendas de promoción pública que hacen que la región tenga «uno de los mayores parques del país», con lo que la cifra podría demostrar a priori la apuesta decidida del Gobierno regional por lograr eso que persigue la nueva Ley de Vivienda.

El problema está, creo yo, en que reforzar «el quinto pilar del estado del bienestar» no es solo una cuestión numérica o, lo que es lo mismo, que garantizar el derecho a una vivienda no pasa solo por ir engordando el número si después de construir, sortear y hacerse la foto con los felices adjudicatarios, el asunto se olvida. Como ocurre con los pisos sociales.

Más allá de que se levantan solo en zonas específicas de las localidades, constituyendo auténticos guetos en muchos casos, resulta que el estado en que se encuentran es también en otros más deplorable. Ocurre que la administración se olvida en el momento de la entrega de llaves aunque continúe manteniendo su propiedad y los vecinos ven cómo sus bloques se deterioran sin remedio.

En el caso del barrio de La Esperanza de Plasencia no solo es palpable ese deterioro en todas las zonas comunes. Resulta que en la construcción de esos bloques se obviaron las medidas de accesibilidad por las que tanto apuestan nuestros políticos, una administración que, sin embargo, no da ejemplo.

En este tiempo los bloques se han ido deteriorando en buena medida por la incapacidad de algunos de sus inquilinos para la convivencia. Esto es así. Pero nada tiene que ver esta realidad con que los adjudicatarios hayan cumplido los mismos años que sus viviendas y que, por eso, si hace treinta años no contar con ascensor o tener que subir y bajar unos enormes peldaños para entrar al portal no les suponía un problema, ahora sea un obstáculo para muchos de ellos y lo vaya a ser para todos antes o después. Es el motivo por el que los residentes en una quincena de bloques de este barrio placentino llevan años pidiendo a la Junta de Extremadura que cumpla con las normas que exige a otros, que haga sus bloques accesibles. Pero siguen sin obtener respuesta a sus demandas por el momento, más allá de alguna promesa que otra en época electoral.

Esta situación está motivando que personas de avanzada edad y otras con problemas de movilidad no puedan salir a la calle y se encuentren literalmente encerradas en sus propias casas. Tienen una vivienda, sí, pero no es digna ni adecuada, porque cumplir con la norma constitucional y reforzar ese quinto pilar del estado de bienestar no es cuestión solo de números.

La política de vivienda social requiere que se le dé una vuelta en esta región, que abarque algo más que la construcción y la entrega de llaves. Urgen mejoras para garantizar que con el tiempo siguen siendo viviendas sociales dignas. Pero también es imprescindible que se vigile que los requisitos por los que un día esas personas accedieron a ellas se siguen cumpliendo con los años, que las mantienen como residencia habitual, que pagan sus correspondientes cuotas y que cumplen igualmente con unas mínimas normas de convivencia. La política de vivienda social en esta región necesita dejar de estar marcada por la dejadez, que nunca es la solución, porque el incumplimiento de unos vecinos no puede conllevar el abandono de todos.