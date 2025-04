Ley de Vivienda, por vía de urgencia

Comenta Compartir

Este Gobierno se jacta de haber encontrado la solución definitiva a ese derecho social a una vivienda digna que propugna la Constitución en su art. ... º 47. Pero se necesita tener una caradura impresionante para que ese problema social se le traslade a la sociedad misma, cuando debe ser la Administración pública la que posibilite el acceso a esa vivienda digna, como principio rector de la política social y económica. ¿Acaso se le habrá olvidado el derecho a la propiedad privada del art.º 33 de la Constitución? Lo que socialistas y podemitas pretenden hacer es «desvestir a un santo para vestir a otro». Se han propuesto que hay que amparar a okupas e inquilinos morosos a costa de los ciudadanos que tienen una vivienda en alquiler, no ya para enriquecerse como grandes propietarios (que también pudiera ser), sino para obtener unos ingresos complementarios a su escasa o nula pensión, o un ingreso único por carecer de rentas de otro tipo. La casuística en España es demoledora. Y casi todo el mundo calla resignado. Pedro Sánchez se ha sacado un as de la manga que se llama vulnerabilidad y según su super-RDL 21/2021 de 26 de octubre, de prórroga de medidas de protección social, dispone que hasta el 28 de febrero no se podrá suspender el suministro de luz, agua y gas a los consumidores vulnerables. ¿Y quién paga entonces? Y a renglón seguido establece que hasta el 28 de febrero se suspenderán desahucios y lanzamientos acogiéndose a la supuesta vulnerabilidad del arrendatario, dilatando aún más si cabe la lenta tramitación de estos procesos. Y no contentos con esto, se atreven a enfrentar entre sí las vulnerabilidades de arrendador y arrendatario, a ver cuál de las dos pesa más. Es como si el denunciante tuviera que probar su inocencia (vulnerabilidad) frente al presunto culpable, que debería ser el acusado. ¿Qué barbaridad es esa? ¿Y llaman caduco al CGPJ? Caducos son los que instauran un régimen dictatorial y confiscatorio de propiedades, que la gente ha adquirido por herencia o con el sudor de su frente pagando una hipoteca. Quieren que los ciudadanos hagan de Hermanitas de la Caridad, asumiendo una responsabilidad que solo al Estado corresponde. Hasta en la dictadura franquista se daba una prioridad especial a las viviendas sociales, pero construyéndolas, no quitándoselas a otros. Estas prácticas tan ilegales y abusivas no se dan en ningún país de Europa. Así se afanan en tramitar por vía de urgencia la ley de vivienda cuando más les valdría utilizar la urgencia para desalojar a los okupas e inquilinos morosos y devolver la posesión a sus legítimos dueños. Y si fuera necesario, procedan a la indemnización a los propietarios, que también la Constitución lo contempla. Hay que garantizar la seguridad jurídica y la ley de vivienda que pretenden imponer es un campo abonado de incertidumbres y genera desconfianzas. Tenía razón Ulpiano cuando dijo: «La justicia consiste en vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión