¿Qué ha pasado este viernes, 5 de septiembre, en Extremadura?
Un bloque de viviendas en construcción en Bilbao. A. Gómez
Vivienda sin freno

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Los precios de la vivienda en España volvieron a dispararse en el segundo trimestre del año alcanzando, con un incremento medio del 12,7%, niveles ... de la burbuja inmobiliaria de 2007. Ni los anuncios gubernamentales de acometer planes extraordinarios de vivienda pública, ni la limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas, están logrando frenar la escalada. El empuje de la demanda de nuevos hogares esta desbordando un mercado que, según los últimos datos del INE, ha llegado a marcar los cuarenta y cinco trimestres consecutivos de incremento de los precios. Una vivienda media de segunda mano es ahora casi un 70% más cara que hace diez años. En el desajuste entre la oferta y la demanda está en gran medida la raíz del encarecimiento de los pisos, pero esa demanda no deja de crecer por la presión demográfica y turística y unas condiciones hipotecarias favorables. La insuficiente edificación de vivienda nueva empuja también los precios de la usada, que han llegado a incrementarse en el segundo trimestre un 12,8%, y hasta un 24,1% en zonas como Valencia. El complejo problema de la vivienda requiere intensificar urgentemente el volumen de la oferta de pisos a base de políticas de vivienda social asequible pero, también, liberalizando suelo y concediendo atractivos incentivos fiscales a constructores y propietarios.

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Un grafiti con acento extremeño sorprende en las calles de Bilbao
  3. 3

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  4. 4 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  5. 5 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  6. 6 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  7. 7 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  8. 8 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  9. 9 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  10. 10

    La pareja de refugiados ucranianos que denunció malas condiciones será trasladada a un hostal

