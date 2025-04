Vivencia en el Centro Hermano

El día de todos los santos participé en la barbacoa del centro hermano de Badajoz. Cada uno de su tierra y de pueblo, de su ... familia, muy diferentes: españoles, brasileños, portugueses, marroquíes, ucranianos, senegalese... han llegado al centro por razones muy diferentes: transeúntes de la calle, adicciones, inmigración, problemas mentales, cárcel. Vienen con las marcas de una cruz llena de debilidad en corazones que están llamados como todos a ser queridos y a querer. No les importa contar sus historias y desnudarse de alma, vida y corazón si notan que los escuchas y no les juzgas. Siempre que estoy con ellos y conozco alguno, ayer era Oswaldo de Brasil recién llegado el que me buscó en la parroquia para conversar, recuerdo el texto del apocalipsis que acompaña el día de los santos: «¿Estos quiénes son y de dónde vienen...?» y cómo habla de una multitud. Yo siento cómo ellos pertenecen a esta multitud.

Vienen marcados por la debilidad y la vulnerabilidad herida. Buscan lo que no tienen, porque lo han perdido, malgastado o se ha desestructurado, por razones externas e internas, más que por culpas. Buscan un hogar, pero primero han de encontrar su persona. Recuerdo como una señora que lleva unos meses y que llegó rota por completo por adicción a drogas me contaba que ya estaba desahuciada, ahora va recobrando su yo, su estabilidad, muy lentamente, mira el futuro y ve su sanación muy lejana. Me dice que no tiene nada, que ha tirado todo por la borda, que ha muerto en vida, que se da cuenta y que ahora ya no tiene nada para vivir, lo ha perdido todo. Hablamos y yo le digo que tiene la mayor riqueza de su vida, que es ella misma, la conversación que está teniendo conmigo, la lucha que está llevando a cabo y por ahora ganando. Le recuerdo como hace tiempo tuvimos un concierto en el centro con violinista, guitarrista, pianista... y que en un momento concreto tocaron una canción preciosa y que bailamos juntos un poquito. Ella lo recuerda y sonríe, aquel día me dijo cuando nos despedíamos todos que jamás en su vida había sentido esa alegría, ese modo sano de bailar con ternura y humanidad. Está siendo otra.

También oro con el último residente, de cuarenta años, ha querido pasar por este centro antes de poner sus pies en la calle, tras diez años en la cárcel. Su madre murió y él perdió el horizonte. Se rompió su matrimonio, orden de alejamiento que no respetó, entrada en la cárcel, cartas indebidas a su esposa. Malos primeros años en la cárcel, de locura. Pero después se ha hecho una persona nueva, aquí se está adaptando para volver a la vida. Le espera un padre y unas hermanas de verdad, que también estaban rotos por su fracaso. Lleva pocos días en el centro y ya está de cocinero para todos los demás, se enorgullece de hacer cosas por los otros.

Sandra es la madre santa, se ocupa del ropero y me trae a los nuevos que pueden salir a la parroquia para que me conozcan y hagan amistad, la última vez acompañó a Oswaldo y Lourdes, un matrimonio inmigrante de Brasil que ha estado en Marbella y Bilbao y que ahora recalan por aquí, buscando trabajo para vivir con paz y bien. No tienen problemas personales, excepto el de la pobreza y el paro. Me traen sus currículos porque están muy activos buscando poder tener ya su independencia y estar en un lugar propio. Ahora por estar en el centro tienen que estar separados y vivir en comunidad con los otros, algo raro para ellos. Pero se sienten totalmente agradecidos y colaboran en todo.

También está Juan Ángel, que fue monaguillo de Francisco Barroso, ahora está porque le operaron en el hospital y no tenía donde ir. Su vida siempre estuvo tocada por la adicción, pero ahora me dice orgulloso que lleva más de dos o tres años sin tocarla y ni falta que le hace. Tiene un sentido entrañable de la vida y una conversación educada y alegre, confiada. Agradece todo lo bueno y se emociona cuando recuerda a su madre. Antonio, de Málaga, al que el alcohol le juega malas pasadas, pero que no tira la toalla y aquí está porque aunque tiene más de sesenta años le quedan muchas cosas buenas por vivir. Es un cocinero extraordinario de los se levantan a las seis para ir haciendo el cocido bien hecho... lento, lento, como va transcurriendo su vida.

No faltan los jóvenes inmigrantes, los que vienen de las mareas de los mares y las pateras, los que le brillan los ojos porque han escapado de la muerte y pueden estar más cerca el sueño de una vida digna para ellos y, sobre todo, para todos los que han dejado atrás en su tierra y que tienen puesta en ellos su esperanza. A ellos les gusta la mezcla del flamenco del andaluz con su danzar y músicas de raíz.

Y podría seguir… sin ser yo de los que tienen mucho contacto o dedicación a ellos. Son más testigos que yo, me han ayudado a conectar con ellos, Isabel Lara, hermana de Foucauld, que está cuidando a su padre ya mayor y que de paso cuida y se hace hermana de todos los del centro. Y mucho más testigo el equipo de trabajadores que están día a día haciendo familia y comunidad con ellos, sé que lo hacen desde una opción firme por lo humano y tocados de evangelio en la mayoría de los casos, con una profesionalidad llena de cuidados y de orden para ayudarles a vivir. Así que ahí encontré un templo único para vivir y celebrar, para orar y gozar, la fiesta de todos los santos. Con los de la puerta de al lado. Ellos no ocultan lo que son y lo que necesitan. Ellos buscan sus personas y el amor de la comunidad que no tienen. Ellos aceptan procesos duros y exigentes para salir de donde están.

Ellos aprenden a respetarse y ser unos para los otros en el centro. Ellos saben pedir perdón y reconciliarse consigo mismos y con los otros. Ellos están cambiando de vida y abriéndose a la verdad. Ellos saben del dolor y la angustia, comprenden a otros. Ellos van sintiendo amor dentro de su interior y lo van dando. Quieren ser y tener amigos. Ellos ya quieren el bien y lo sueñan. Ellos son pobres, humildes, mansos, hambrientos, misericordiosos, llorosos, pacíficos... ahora ellos son bienaventurados... por eso serán santos: se hartarán de bondad, hijos de Dios, herederos de la tierra, alcanzarán misericordia, alegría, paz... Yo hoy pido la actitud de conversión sincera que veo en ellos... desde la debilidad, bienaventurados.