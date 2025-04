Vive y deja vivir

El sacrilegio puede adoptar muchas formas, aunque no estoy seguro de que poner piña en la pizza pueda catalogarse como tal. Es cierto que puede ... que no sea tu tipo de pizza favorito, pero ¿realmente merece la pena perder el sueño por ello?

En el mundo actual de las redes sociales, donde la gente se relaciona con los demás en burbujas online, las cosas más pequeñas se inflan mucho más de lo que las originan. Los 'ofendiditos' se proclaman de repente víctimas y las palabras pierden su significado de la noche a la mañana.

La gente que está a la que salta elige las cosas más extrañas para ofenderse. Para algunos, y aquí no incluyo a los napolitanos, pizza con piña es el equivalente moral de envenenar el sistema de agua de toda una ciudad. Admitir que los vikingos llegaron a América del Norte medio siglo antes que Colón es para algunos un pecado similar a prender fuego a la bandera española. Por no hablar de que ver a dos personas del mismo sexo tocándose los labios se convierte para algunos en presagio de la llegada del apocalipsis.

Uno de los hechos más desconcertantes surge todos los años por estas fechas: Halloween o, como he visto escrito deliciosamente de forma fonética, Jalogüín. Lo más curioso de toda la falsa rabia que rodea a la víspera de Todos los Santos es que vuelve locos por igual a los 'ofendiditos' de ambos extremos del espectro político.

Los abanderados de la brújula moral progresista protestan enérgicamente porque esta milenaria tradición celta es en realidad una imposición imperialista estadounidense dirigida por la CIA, diseñada específicamente para acabar con los buñuelos y el asado de castañas. Es cierto que la mayor parte de este activismo de hashtags lo hacen con sus iPhones a través de Facebook antes de comerse una hamburguesa mientras ven sus series americanas favoritas en Amazon Prime o Netflix, para luego dormirse escuchando a su grupo de rock británico favorito. Estoy seguro de que en el fondo sienten lo que dicen.

Los de la derecha se preocupan profundamente por el simbolismo poco religioso de algunos de los disfraces que representan el cielo y el infierno y, lo que es más importante a la par que irónico, sostienen fervientemente que los muertos no pueden volver a la vida. Es cierto que un rápido vistazo a los disfraces más populares de Halloween de los últimos años sitúa a las brujas como el disfraz estrella, seguido de cerca por los dinosaurios, las hadas, los vaqueros, payasos, y unos conejitos moralmente reprobables. Me pregunto si los habitantes de la península se quejaron con el mismo fervor cuando la iglesia se apropió de Saturnalia.

Ambas partes parecen olvidar que la cultura y las culturas no son estados permanentes y fijos. Las personas aprenden unas de otras. Las ideas viajan. Puede que el jazz haya nacido en Estados Unidos, pero sería absurdo decir que no puede ser interpretado en otros lugares por quienes no son estadounidenses.

Pero si realmente alguien tiene un problema serio con que los niños se disfracen y coman caramelos en este día especial del año, entonces sí que hay monstruos de los que preocuparse.