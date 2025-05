¡Viva Villabendita! Por fin

Comenta Compartir

Hay cuestiones que están más allá de las ideologías políticas, y la fusión de Don Benito y Villanueva es una más. Pasé allí varios años ... y me siento algo de 'serón-calabazón'. En los días previos al referéndum parecía haber una población no despreciable de gente –más en Don Benito– que no lo veía claro o incluso estaba en contra. Ha salido 'p'alante' la integración. No voy a repetir las numerosas ventajas y oportunidades que se van a generar y destacaría que al bajar el funcionariado (por tanto burocracia, ventanillas, concejales, viajes...), muchos recursos podrían dedicarse a diversas necesidades sociolaborales no bien atendidas. Además, con el tiempo mejorará el 'buen rollo' entre los vecinos de las dos localidades, borrará absurdas rivalidades y discusiones... Incluso extrapolando allende fronteras, puede servir de pequeño ejemplo de superación de localismos-micro-macronacionalismos, que tanto daño hacen. Con una visión optimista, puede también cundir el ejemplo y sin salir de la provincia, podría haber otro feliz nacimiento, el de la Puebla Montijana de las Vegas Bajas. Por último, queda por saber el nombre de la nueva ciudad. Yo apostaría por la graciosa ocurrencia que recogía en su artículo en HOY Cipriano Hurtado de Calabaserón... u otro que al principio de los 80 en el hospital compartido ya usábamos algunos forasteros, como el analista Antonio Zafra: VillaBenita o VillaBendita de Vegas Altas. El santoral laico queda más flexible, con dos méritos: adelantarse a la moda de incluir algo más en femenino y cierta dosis de humor. Enhorabuena a los dos alcaldes y equipo gestor del proceso... y ¡Bienvenida la feliz Villabendita!

