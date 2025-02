Viva el alquitrán (y las baldosas)

Hay un tufo de alquitrán en Badajoz como si hubiera elecciones en otoño. Es un olor químico y penetrante que asocio a lo nuevo, como el del forro de los libros en estas fechas o el de la tapicería del coche recién salido del concesionario. ... Sí, hace semanas que esto huele a ciudad desembalada. Toda no, pero sí unas cincuenta calles y sus adyacentes.

Por ellas, hasta donde alcance el casi millón y medio de euros reservado para este manguerazo bituminoso, las máquinas vuelcan su mezcla humeante y las apisonadoras la extienden como si fuera cachuela. De fondo, el pitido intermitente de su maquinaria, música celestial. Y para rematar la obra, a los pocos días pasan los de la pintura con otra gama de efluvios y rematan el trabajo con sus líneas continuas, discontinuas y pasos de cebra. Cómo reflejan. Parece nieve a cachos. Me encanta.

En estos días tristes de final de verano, especialmente desde ayer en que los niños regresaron al aula entre nubarrones, da gloria ver a esos hombres fluorescentes, unos con botas ennegrecidas, otros con salpicaduras blancas. Es más, hasta da rabia que llueva y pierdan el ritmo.

Tiene un punto excitante que aparezca cerca de tu portal ese cartel pidiendo que no aparques en tu avenida la semana que viene. O buscar tu coche allí donde la obra empezó hace días y saber que la grúa te lo cambió gratis por una pegatina informativa.

Un paisano me dijo desolado que a su calle no le tocaba. Lo consolé sugiriéndole que circulara por donde ya pasó la cabalgata de operarios, que yo llevaba un mes dando rodeos para disfrutar de este pavimento negro zahíno y liso como la piel de un bebé. Pero me dijo que ya no conducía. Solo sentía envidia sin más y se preguntaba si, ahora que iba a pie a todos lados, un plan parecido para que muchas calles recuperen la dignidad llegará algún día a las aceras.