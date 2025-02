Las visitas del rey emérito

Comenta Compartir

La decisión del rey emérito de mantener su residencia en Abu Dabi y visitar España «con frecuencia» busca un delicado equilibrio entre la plena libertad de movimientos de la que siempre ha disfrutado al no pesar cargo alguno contra él y la distancia marcada por ... La Zarzuela para que no le salpiquen sus nada ejemplares comportamientos. El archivo de las investigaciones de la Fiscalía sobre su fortuna oculta en el extranjero facilita ese paso, que se presupone pactado con Felipe VI y excluye su alojamiento en dependencias de Patrimonio Nacional. A Juan Carlos de Borbón le asiste pleno derecho a vivir donde crea conveniente sin otras limitaciones que las que él se imponga para preservar la institución de la Corona. Pero no puede obviar el deterioro de su prestigio por actitudes impropias de las altas responsabilidades que ha ejercido, que merecerían explicaciones más allá de lamentar «sinceramente» lo que en la carta a su hijo llama «acontecimientos pasados» de su vida privada, ni que no ha sido imputado de supuestos delitos porque han prescrito o por la inviolabilidad de la que goza el jefe del Estado. La máxima transparencia será la mejor salvaguarda para la Monarquía.

