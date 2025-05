Visa no tan dorada

Comenta Compartir

El Gobierno quiso conceder ayer, al anunciarlo por boca del presidente Sánchez, un relevante simbolismo político a la decisión de suprimir las llamadas 'golden visa', ... el acceso a la residencia española de aquellos ciudadanos extracomunitarios con potencial económico que inviertan en el mercado inmobiliario nacional. Si ya resultaba discutible la compensación introducida en 2013 por el entonces Ejecutivo de Mariano Rajoy para tratar de reanimar un sector en colapso por la crisis financiera que había estallado un lustro antes, el impacto de la medida ha acabado resultando mínimo: registró su pico en 2021 con apenas 880 beneficiarios, mientras las estadísticas demuestran que el repunte de las entradas extranjeras en el mercado español no se ha nutrido de este incentivo. A punto de cumplirse un año de la aprobación de la ley de vivienda por el Gobierno y sus socios de izquierda, las persistentes dificultades para garantizar el derecho a habitar un piso digno, en alquiler o en propiedad, evidenciarían que la norma no solo no está logrando contrarrestarlas, sino que puede estar resultando incluso contraproducente para los objetivos perseguidos. Que van mucho más allá del paso cosmético e ideologizado de suprimir la visa dorada.

