Por qué Virginia Woolf para todo

Virginia Woolf, a la que muchos consideran la figura más importante de la literatura, léase, entre otros, Anne Carson, es una escritora que se agranda ... con el tiempo. No solo por sus ensayos, cartas, novelas, diarios, sino que su propia vida tiene los motivos suficientes para volver una y otra vez a ella y aprender de sus aciertos, errores y contradicciones. Figura recurrente también tanto de la izquierda como de la derecha, de una cultura elitista como representante de una baja cultura y en acontecimientos convulsos de la historia donde se la apropian unos y otros.

Nacida en medio de una sociedad victoriana, en la que la mujer era adorno en las reuniones sociales, cuyo fin era un matrimonio conveniente y en la que tener algo que decir se consideraba un horror, ella supo, en medio de todo, a contracorriente, salir victoriosa de una sociedad, una familia y un entorno en el que nada era fácil para una mujer. ¿Por qué me he preguntado Virginia para todo?

–Por su afán de aprender, por superar una educación, en la que su padre, sir Leslie Stephen, no consideró que sus hijas, al contrario que sus hijos varones, fueran merecedoras de una educación superior, sino que quiso relegarlas al papel de cuidadoras y secretarias, sobre todo suyas. Es verdad que a Virginia le abrió su biblioteca y le puso profesores en casa, pero ella vivió esa carencia con resentimiento toda su vida. Para Virginia, la lectura fue un escape, un aprendizaje y una pasión que, como todas las pasiones, duradera a lo largo de su vida. Aunque estemos hablando de la época victoriana, no es difícil extrapolar esta concepción de la educación a gran parte de la sociedad española, hasta bien entrados los años sesenta, coincidentes con el resurgir de Virginia Woolf. Sincronías.

–Por los abusos sufridos por su hermanastro George, para muchos la raíz de sus trastornos mentales. Ella los dejó por escrito, sobre todo en Hyde Park Gate 22, comentados a su amiga Violet Dickinson y al médico de la casa, a quien su hermanastro le contestó que era para aliviarle el sufrimiento por su padre que agonizaba en el piso de abajo. Nadie de aquellas damas de la sociedad victoriana supuso nunca con la exquisita educación demostrada hacia ellas por George, el daño perecedero que le estaba infligiendo a su medio hermana. Nadie tampoco hizo nunca nada por amonestar siquiera medianamente a George Duckworth. Una historia por desgracia frecuente en la actualidad, en el siglo XXI, donde cada día aparecen casos de abusos en todos los sectores de la sociedad, familiares, religiosos, laborales y de toda índole.

–Su entrada de manera natural pero no menos sorprendente, siendo mujer, junto con su hermana Vanesa, en el denominado Grupo de Bloomsbury. Decir que la muerte de su padre fue lo mejor que le podía haber pasado puede sonar fuerte, pero ella misma lo refiere. En 1928 escribió que «de haber llegado a los 90 años su vida habría acabado completamente con la mía». A pesar de eso, cuando murió le produjo una fuerte depresión y sentimientos ambivalentes. La muerte de su padre facilitó que los hermanos fueran a vivir juntos, en el 46 de Gordon Square, y cambiaran Kesington por el barrio de Bloomsbury, un barrio barato entonces. El hermano de Virginia, Thoby, junto con sus amigos de Cambridge, Lytton Strachey, Clive Bell, Leonard Woolf, Saxon Sidney-Turne, Desmond McCarthy y otros que se fueron agregando posteriormente, formaron el llamado Grupo de Bloomsbury, en el que las hermanas Stephen, Virginia y Vanesa podían participar discutiendo de igual a igual con esos jóvenes universitarios. Fue Virginia, no universitaria, la que les ha dado luz a ellos a lo largo de los años y no al revés, sin quitar relevancia a otros miembros, brillantes en algunos casos. En el grupo comentaban literatura, arte, religión, griego escribían y se formaban. Unidos sobre todo por el sentido de la belleza y la reacción contra la moral victoriana. El grupo tenía unos ideales adelantados a su tiempo: la amistad, el pacifismo, la igualdad entre los sexos, la homo y heterosexualidad, el arte, la conversación.

Las hermanas Stephen se casaron con los dos únicos que no eran homosexuales: Vanesa con Clive Bell, crítico de arte, y Virginia con Leonard Woolf, antiguo funcionario público y escritor. Para Virginia, el grupo fue el medio a través del cual desarrolló su libertad de escribir, de vivir y de encontrar el amor o lo más parecido a esto en Leonard Woolf. El Grupo fue y tuvo una fuerza creativa difícil de encontrar.

HSus contradicciones: no por ser figura pública y admirada deja de tener sus propias contradicciones, condición inherente a la naturaleza humana: pensar, vivir y desear una cosa, y al mismo tiempo la contraria.

Por su familia, educación y estatus, era elitista, aunque tanto ella como Leonard pertenecían al Partido Laborista. Su relación con la clase obrera era difícil. Vanesa y ella vivían de las rentas, por lo que pudieron pintar y escribir respectivamente sin preocuparse de trabajar.

Vivía en un pozo negro sus días de depresión que la iban acercando a su inexorable final, y también en el disfrute de pasear por su querido Londres, la relación, epistolar o no, con sus amigos, los amores con sus amigas y más que nada la literatura, escribir y leer. La gloriosa felicidad de encontrar su propia voz al escribir, lo que llamó su «procedimiento de perforar túneles».

Su relación con Leonard también era contradictoria, para algunos una figura protectora, para otros, tiránica. Leonard decidió, de manera unilateral, no tener hijos porque consideraba que la podría desequilibrar más.

–Su sexualidad: en una época donde no era permitido ningún tipo de escándalo en este tema, ella vivió su sexualidad sin atisbo de culpa. La apasionada amistad con Vita Sackville-West no tambaleó el matrimonio de ninguna de las dos ni sufrió ninguna clase de crisis y en la que ambos maridos, Leonard y Harold Nicolson no hicieron más que proteger y comprender a ambas mujeres.

Virginia, victoriana, eduardiana y moderna. Virginia, sin formación académica, culta y escritora. Virginia loca/cuerda. Virginia suicida, aunque un suicidio anunciado. Virginia Woolf, donde volver siempre. Virginia. Su muerte, como su vida, su elección.