Vírgenes y toros

Las últimas apariciones de la Virgen fueron en 1988 en Umbe (Vizcaya) y en 1999 en el Algarve portugués. Después, se popularizaron los teléfonos móviles, ... que todo lo chivan, y se acabaron las apariciones de la Virgen en la península. Pero da lo mismo, seguimos festejándola aunque no se aparezca. Es igual que las capeas y las 'capeias'. También dicen que van a desaparecer, pero haremos como con las vírgenes patronales y las celebraremos a lo grande. España y Portugal, en verano, sin toros y sin vírgenes no son nada. Y sin sangría, tampoco. La sangría es una bebida con DO ibérica: solo se puede llamar así en España y Portugal. La izquierda portuguesa es lista y asume toros, vírgenes y sangría como parte del espíritu festivo que, según Camus, caracteriza a la civilización. A la izquierda española, puritana y calvinista, le dan no sé qué las tradiciones. O cambia y las asume o lo pagará cuando llegue el invierno. Porque el invierno existe.

Opinión HOY