Por qué los medios audiovisuales no protegen a la audiencia de las imágenes incuestionablemente violentas que originan las guerras, los atentados terroristas, las catástrofes motivadas ... por deflagraciones, las ejecuciones sumarias, etc.? En cambio, se auspicia y ampara todo lo relacionado con las denominadas cuestiones «de género», por considerarlas de especial sensibilidad social. ¿Por qué todo lo referente a este ámbito está protegido, particularmente cuando «el género» se ve afectado por alguna modalidad de lo que hoy se ha dado en llamar de forma muy genérica «violencia», sin llegar a ser violencia en el sentido verdadero? Hablo de las formas de calificar a un fenómeno, no de la gravedad del fenómeno en sí.

El sistema ha puesto en circulación en los últimos tiempos expresiones en las que pivota este término: se habla de «violencia verbal» cuando solo nos referimos al insulto, o de «violencia psicológica» para aludir a actitudes de acoso mediante la palabra o el comportamiento. Cualquier gesto, cualquier modo de proceder por la palabra o por la acción, e incluso por la inhibición de ambas, es proclive a ser también calificado de acto violento. Ciertos comportamientos que implican marginación llevan asimismo la etiqueta de «violencia por abstención» o «por inhibición». Pensemos en ciertas situaciones vividas por adolescentes en el entorno del denominado acoso escolar. El acoso, siguiendo este argumentario, se articula también conforme a la negación de la palabra o del trato, de manera que un adolescente podría ser víctima de la violencia por sentirse sometido al aislamiento. Según estas ideas, quizás sea razonable engrosar la nómina de dislates e inexactitudes impuestos por las ideologías de vanguardia con otra locución más, referida a otro matiz de la violencia, lo que podría denomimarse «violencia visual», abundante históricamente en las televisiones desde el terrorismo de ETA, pero extensible también a cualquier ámbito bélico. El sistema prefiere la censura, el monopolio y la persecución administrativa y política de todo aquello que atente contra las modernas identidades sexuales, las zahiera o las moleste, pero no contra las imágenes que día tras día nos muestran los horrores de una guerra: víctimas mortales de cualquier edad, charcos de sangre humana, cuerpos reventados, destrucción indiscriminada, miseria y vulnerabilidad, que se muestran sin censura y la mayoría de las veces sin ninguna advertencia previa en los informativos, en el sentido de que tales imágenes puedan herir la sensibilidad de la audiencia. El sistema se mantiene en la promoción de todo lo identitario vinculado a los colectivos defensores y ostentadores de la multisexualidad o «de género», apoyándose inicialmente en un concepto de violencia no pocas veces tergiversado, pero que arranca −bien que con toda razón− en la actitud hostil que determinados elementos o instancias sociales muestran hacia estos colectivos. Sin embargo, esas mismas ideologías de vanguardia, hipersensibilizadas con todo lo que suene a «género» y muy auspiciadas por los medios de comunicación de su misma corriente, parecen pasar por alto la dureza y la inutilidad visual de las imágenes que originan las guerras y sus consecuencias y cualquier otro acto que implique destrucción física de un ser humano. Medios de comunicación audiovisuales que parecen deleitarse y complacerse con esas imágenes, las de la verdadera violencia, que directamente impacta en el espectador, mostrada en crudo, y que no está sometida a veto alguno, pese a que en verdad afecten a nuestra sensibilidad, e incluso a nuestros estómagos.

