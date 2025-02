Una violencia con nombre propio

Comenta Compartir

Los asesinatos de dos mujeres a manos de sus parejas en Logroño y en la localidad valenciana de Antella en apenas 24 horas, con los tres niños de la primera víctima a punto de ser arrojados al Ebro por su padre y con el hijo, ... también menor, de la segunda obligado a ser testigo del feminicidio de su madre, nos devuelven a la atrocidad de una violencia que no cesa. Que no deja cobrarse la vida de conciudadanas nuestras año a año –suman 27 ya en lo que va de 2023–; de engrosar el reguero de huérfanos confrontados por la fuerza con un trance lacerante en extremo; de herir en círculos concéntricos a todos aquellos allegados de las asesinadas; de dañar gravemente, en definitiva, la convivencia normalizada de todos. Porque ninguna sociedad avanzada y consciente de lo que representa el respeto a los derechos humanos puede habituarse a la sangría que le arrebata la existencia de mujeres que no deberían tener otro destino que el ejercicio cotidiano de la libertad de amar y ser amadas sin que su integridad corra peligro alguno. Las víctimas, conviene no olvidarlo, tienen nombre propio. Como lo tiene la violencia que soportan, con origen en el machismo más inclemente contra el que no cabe duda alguna.

Opinión HOY