Violencia de género

Por desgracia, las mujeres seguimos siendo noticia debido a que los asesinos no descansan ni en época navideña, más bien al contrario si nos atenemos ... a las que han sido asesinadas a manos de sus parejas, exparejas o salvajes en las últimas fechas. Cobardes a los que se les antoja matar a las mujeres por el simple hecho de serlo. Esto unido a los discursos negacionistas de políticos de extrema derecha y otros que reconocen no ser tan extremos, pero que siguen los dictados de los primeros y se niegan a hacer cualquier reivindicación en contra de estos criminales, que no solo acaban con la vida de las mujeres, sino que dejan una huella terrible en hijos, padres, hermanos, cuando no se los llevan por delante con tal de salirse con la suya. No se puede consentir que con base en la libertad de expresión se permitan discursos como los de Vox, en especial cuando lo hacen el Congreso de los Diputados o en cualquiera de las instituciones donde estamos representados todos los ciudadanos. No hay derecho a escuchar esas arengas de personas que se llaman patriotas que desconocen el significado del término, porque la palabra patriota va más allá de llevar una corbata, un paraguas o un reloj con la bandera de España, ser patriota es defender también a la parte más débil de la sociedad que, en este caso, y como demuestran los criminales un día sí y otro también, somos las mujeres.

Cartas a la directora