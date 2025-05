La violencia como arma política

Hace unos días, José María González 'Kichi', alcalde de Cádiz, echaba leña al fuego del conflicto laboral en el sector del metal en Cádiz con ... unas declaraciones explosivas: «Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros, eso es una lástima. Somos obreros y no delincuentes. Lo que hacemos es defender el plato de comida encima de la mesa y nada más».

Para empezar, señor Kichi, usted no es un obrero, es el alcalde, se supone, de todos los gaditanos, y creo que cobra algo más que los trabajadores del metal. En segundo lugar, está usted desde su cargo justificando algo tan peligroso como que cualquiera que no tenga el plato de comida encima de la mesa se ponga a incendiar lo que tenga más a mano. En tercer lugar, está afirmando que son obreros, no delincuentes; bien, pues deben portarse como obreros y no como vándalos. Luego, en el colmo de la incongruencia, se ofrece como mediador. Usted, señor alcalde, no puede servir como mediador, por la sencilla razón de que ya ha tomado partido por los vándalos incendiarios que, de ninguna de las maneras, pueden representar a la mayoría de los ciudadanos de Cádiz. Lo que sí es una lástima, señor Kichi, es que trate de justificar lo injustificable, que se quemen las calles de su ciudad para atraer la atención de sus correligionarios de Madrid, en vez de apaciguar los ánimos y colaborar en las negociaciones, la manera más inteligente de solucionar los conflictos. Y si no se solucionan, señor Kichi, hay muchas maneras pacíficas de protestar, le recomiendo para ello que se informe de un tal Gandhi, que tuvo la osadía y el valor de enfrentarse a todo un Imperio Británico mediante la resistencia pacífica y le cito textualmente: «La no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre».

Hace unos días contemplé en una cadena de TV cómo una ciudadana cualquiera se quejaba amargamente de que «cuatro niñatos que se apuntan a to» quemaran los contenedores y el mobiliario municipal, al mismo tiempo que apoyaba los derechos de los trabajadores, pero que esas no eran las formas. Menuda lección de comportamiento, señor Kichi, de una ciudadana sin intereses electorales de por medio.

Napoleón Bonaparte escribió en la última página de su ejemplar del libro 'El príncipe' de Maquiavelo (1532), que el fin justificaba los medios, y no es cierto ni prudente, ya que en este principio se han fundamentado todos los grupos terroristas, las guerras de agresión y los genocidios de la historia. El fin no justifica los medios, los medios tienen que justificar los fines, y los medios violentos son siempre injustificables excepto cuando se trata de defender la vida propia, porque la violencia solo engendra más violencia y como dice el refrán, no se apagan los fuegos con gasolina.

El señor Kichi ha tenido, por tanto, un comportamiento maquiavélico, tal vez porque se considera un pequeño Napoleón y no se conforma con eso, elimina la calle Príncipe de Asturias y rotula una calle como Proletariado del Metal, como si ambas cosas fueran antagónicas y hubiera que prender más fuego en el país con un comportamiento jacobino y populista de baja estofa. Señor Kichi, ni esto es París, ni estamos en 1789 ni usted es Robespierre, afortunadamente, sino solo un político sectario a quien le encanta montar el número para su lucimiento personal.