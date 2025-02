La violencia sin apelativos

Comenta Compartir

Es difícil arrancarse a escribir algo sobre esto, consciente de que no vas a poder eludir que las terminales del gobierno o de su bando ... feminista te criminalicen; pero creo que es de pleno derecho afirmar cuantas veces sean necesarias, y dejar bien sentado que la violencia es bidireccional o no tiene apellido. Se ejerce en el grado y en la forma que sea por el hombre y la mujer, simultánea o sucesivamente. La violencia no se desnaturaliza por el hecho de que esté implicado el gineceo. Hoy hay tantas muertes que asustan, y su condena general debe ser exigida. Pero ponerse a diseccionarlas para aplicarles los sobados motetes de machista y fascista, y otros como vicaria, obstétrica o de género, de no añeja acuñación, carece de todo sentido. Y sobran estos epítetos porque no son innocuos, primero porque discriminan y hasta «invisualizan víctimas» y después porque se usan para profundizar la fractura social, y confirmar, compactar y redoblar el machaqueo sobre lo pernicioso del heteropatriarcado, y todo lo que se deriva de la tradición judeo-cristiana, para justificar la persistencia de la subversión (y subvención) que no puede ampararse ya en los dogmas del calamitoso y fenecido marxismo. Tal fue su descalabro ideológico y el estado de desesperación de sus acólitos que se han visto obligados a forzar la situación hasta el extremo de hacer la tracamundana de transmutar al proletario por la «mujer liberada», en el papel de sujeto revolucionario y objeto de veneración. La contrafigura y contrapunto perfecto de la virgen mártir y santa. El método que se adopta consiste en una incitación permanente a la mujer a la traición y al hombre a que abdique de «paterfamilias». De ahí viene después, con estos referentes, lo de la mujer «abierta» y el hombre «blandengue»; y por añadidura lo unisex y asimilados. Si esto es lo que se quiere, habrá que tolerarlo.

Temas

Cartas a la directora