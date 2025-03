La violación, un arma de guerra eficiente

La violencia sexual contra las mujeres ha resultado ser un método de guerra muy eficiente. Ruanda, Bosnia o la República Democrática del Congo son solo ... algunos de los genocidas ejemplos en los que la violación de sus mujeres formó parte de una estrategia de guerra con la que se pretendía destruir el tejido de esas sociedades, implantar el terror y arruinar generaciones.

Se estima que en Ruanda fueron violadas entre 250.000 y 500.000 mujeres; 40.000 bosnias lo fueron entre 1992 y 1995. Por su parte, en Uganda y en el periodo comprendido entre 1985 y 2006, 4.000 niñas fueron secuestradas y violadas, 200.000 en la República Democrática del Congo entre 1998 y 2013. Este último caso sirve para ilustrar la extensión de esta estrategia pues aunque la mayoría de las violaciones, un 60%, fueron cometidas por hutus, responsables también del genocidio de Ruanda, el resto lo fueron por policías, soldados o ciudadanos de a pie. En tiempos de guerra, violar mujeres es como coger un rifle y salir a la calle.

La estrategia resultó particularmente exitosa en Bosnia y Ruanda. Una mujer no tiene que sufrir una violación para ser víctima, escucha que en otra aldea han violado a una o a varias y huye. O lo intenta. Así se articulan las campañas de terror: violando y amenazando con violar.

En tiempos de guerra, violar mujeres es como coger un rifle y salir a la calle

El 22 de febrero de 2001, el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia calificó por primera vez en la historia a la violación como un 'crimen contra la humanidad', fue en la condena al criminal serbio Kunarac. Desde entonces, y según el caso, se habla de crímenes de guerra, de lesa humanidad o de genocidio.

En Siria, por ejemplo, el Estado Islámico ha esclavizado a más de 3000 mujeres y niñas yazidíes, a las que vende en repetidas ocasiones para someterlas a abusos sexuales. Debido a que comete estos crímenes con la intención de destruir al grupo etnorreligioso yazidí, Naciones Unidas ha determinado que se trata de un genocidio. Por su parte, Corea del Norte es acusada de un delito de lesa humanidad por los abortos forzados a los que somete en sus cárceles a las mujeres embarazadas que intentando escapar del país son repatriadas por la vecina China. En el caso de Bosco Ntaganda 'el exterminador' del Congo, fue declarado culpable en 2019 de 13 cargos de crímenes de guerra que incluían violaciones y esclavitud sexual.

Me dice una amiga que no escribo nada sobre la guerra en Ucrania, no es un reproche, pero en cierto modo me apremia a hacerlo. Necesito mi tiempo para digerir la realidad.

Alertan, en estos días, de los intentos de tráficos de mujeres en la frontera con Ucrania. Leo también que ya existen casos documentados de violaciones a mujeres ucranianas por parte de soldados rusos.

Le digo a mi amiga que este texto va de la guerra, de la de Ucrania y de tantas otras. Del cuerpo de la mujer como un campo de batalla.