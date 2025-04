Villanueva-Don Benito, siempre a la altura de las circunstancias

Comenta Compartir

La historia es la memoria colectiva de los grupos humanos. Dos de estos, los habitantes de los municipios de Don Benito y de Villanueva de ... la Serena, están siendo llamados a ser protagonistas de ella... Quizá también de la historia de Extremadura y, por qué no, de la de España y de la de Europa. Las previsiones indican que, en 2050, dos de cada tres personas vivirán en grandes ciudades, con lo que supone de riesgos para la despoblación de espacios, desigualdades interterritoriales, contaminación... En ese escenario, la creación de ciudades pequeñas o medias puede ser una solución de futuro que contribuya a una redistribución poblacional y de recursos. Por eso, el anuncio reciente de los alcaldes de estas localidades de un proyecto de «unión» (coincido con César Chaparro y Manuel Casado en preferir esta palabra a «fusión») supone la aportación de un plan diferente y atractivo, al que se suma la decisión valiente de someterlo a la voluntad popular. Hablamos, pues, de futuro, o quizá mejor de un reencuentro en el futuro. Vean por qué. Es curioso (aunque no extraño en la toponimia peninsular) que, a lo largo del tiempo, Villanueva de la Serena ha llevado en su nombre el estatus que le correspondía como ente poblacional: primero fue la Aldea Nueva de Medellín; luego, con el mismo rango, quedó adscrita a Magacela y fue la Aldeanueva de los Freiles; más tarde, eximida de tal jurisdicción, incorporó su condición y así ha sido y es conocida como la Villanueva de la comarca a la que da acceso (La Serena). No incorporó al topónimo, sin embargo, su título de ciudad obtenido en el siglo XIX.

No es el caso del antropotopónimo Don Benito, que ha permanecido inalterado e inalterable, al menos desde que se tienen noticias de su denominación a finales del XIV. Ahora bien, su devenir histórico como población acredita igualmente el discurrir por diferentes estatus jurisdiccionales: aldea de Medellín en sus inicios fundacionales y durante varias centurias, villa exenta posteriormente y, finalmente, ciudad también en el siglo XIX. Trayectorias, pues, paralelas las de estos dos lugares. El historiador Díaz Gil sostiene la teoría del posible origen de ambas localidades a partir de la delimitación de términos entre las tierras de Medellín y Magacela en 1259. No hay pruebas de la existencia de estos dos núcleos por entonces, pero las noticias posteriores llevan a pensar que, efectivamente, al menos Aldea Nueva ya existía. Díaz argumenta que, en aquel momento, Medellín habría fortalecido a sus dos aldeas para hacer frente a la orden de Alcántara, gobernadora del priorato de Magacela. Es decir, ambas poblaciones habrían estado inicialmente en el mismo «bando». La actualidad nos habla de acuerdos, suma de esfuerzos, encuentros desde la diversidad, respeto a las diferencias, de trabajo conjunto... de valores que llevan a sociedades prósperas Otra partición vendría a romper esa alianza. «Todo» comenzó un 22 de agosto de 1303, merced al Privilegio del rey Fernando IV por el que hizo entrega de la Aldea Nueva de Medellín a don Gonzalo Pérez, Maestre de la Orden de Alcántara. Tal decisión contó con el desacuerdo inicial del concejo y de los entonces señores de Medellín, Alonso de Portugal y su esposa Violante Manuel. Consumada y asumida la cesión, la dependencia jurídica de Aldea Nueva cambió y, con ello, su papel en la relación interterritorial. El historiador y profesor Luna Seoane entiende que este hecho provocó la fundación de Don Benito, aunque seguimos sin pruebas documentales. Surgiera entonces o algo más tarde (las primeras referencias documentadas son de finales del XIV), o existiera previamente, lo cierto es que en la centuria citada ambas poblaciones fueron enclaves estratégicos de la frontera que separaba las tierras de sus respectivas jurisdicciones: el señorío de Medellín y el maestrazgo alcantarino de Magacela. Las dos localidades hubieron de responder y respondieron a las circunstancias que les habían sido impuestas, convirtiéndose en primeras líneas defensivas de los territorios a los que habían quedado vinculadas La respuesta que una y otra hubieron de dar a esa demanda histórica y el hecho de haber pasado a espacios jurisdiccionales diferentes (señorío frente a órdenes militares) quizá estén en el origen de buena parte de las desavenencias que se dieron durante demasiado tiempo. Hoy, siete siglos más tarde, han desaparecido aquellas jurisdicciones territoriales celosas de sus propiedades y fueros. Don Benito y Villanueva ya no son lugares estratégicos en la defensa de ningún espacio físico. Sus características etnográficas como grupos humanos no presentan rasgos que les diferencien notablemente o dificulten su convivencia. La proximidad física de sus cascos urbanos, el intercambio diario y natural de sus habitantes, sus relaciones económicas, culturales y sociales hablan de un presente distinto. La historia ha de servir para conocer el pasado y así interpretar el presente, la mejor forma de proyectarnos con garantías hacia el futuro. Villanueva y Don Benito supieron responder, hace mucho, a las exigencias del momento. Ahora, en el siglo XXI, pueden volver a demostrar que están a la altura de las circunstancias y recuperar su origen inicial como poblaciones de un mismo espacio jurisdiccional: la actualidad nos habla de acuerdos, de suma de esfuerzos, de encuentros desde la diversidad, de respeto a las diferencias, de trabajo conjunto... de valores que llevan a sociedades prósperas. Y, sobre todo, por vez primera desde la existencia de ambas ciudades, se nos invita a quienes las habitamos a participar activamente en su devenir. En 1303, la decisión de un señor provocó que ambos lugares se separaran y quedaran «enfrentados». Hoy, la posibilidad de ofrecer a nuestros hijos, nietos y descendientes un lugar con mayores dotaciones en todos los órdenes, un lugar donde ser felices, depende de quienes vivimos en ambos municipios... Es una oportunidad histórica, es nuestra oportunidad.

