Un tal Vilda

En 'Un tal González' (Alfaguara), Sergio del Molino recuerda un consejo que Omar Torrijos dio en Panamá a Felipe González tras las elecciones del 77: « ... Te voy a decir una cosa que no deberías olvidar: no te aflijas jamás. Si te afliges, te aflojan. Que no te vean débil, no dudes, no tiembles. En cuanto te noten el miedo, estás perdido». Aparte de frase para hacer dictados, es un aprendizaje que veo en Tamara, en Luis Enrique y el un tal Jorge Vilda, técnico de la selección femenina de fútbol. Cree que hace lo correcto quedándose, aunque le hayan desertado varias jugadoras que exigen su destitución. Ha dado una lista de seleccionadas (hay mundial en siete meses) y, además, ha dicho que lo que está pasando es «un ridículo mundial». Si no sabíamos aquí quién era el tal Vilda ¿qué van a saber en Wisconsin? Sí está bien eso de tener la autoestima de Luis Enrique. Pese a nos salga lo de la Veneno: «¿Pero qué currículo tiene esta tarántula?».

