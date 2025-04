Hay libros que, desde la primera frase, me entusiasman; hay otros que, después de unas cuantas páginas, descarto; y hay otros que, sin atraparme desde ... el principio, aparto temporalmente, intuición o voluntad de dar una segunda oportunidad, para volver al cabo de un tiempo a entregarme a ellos.

Y eso me ha sucedido con una novela, Tove es su autora, nacida en Dinamarca, y Tove su protagonista. Me costó entrar en sus páginas, pero ahora sé que Tove se quedará para siempre revoloteando en mi cabeza.

Me gusta comenzar un libro a ciegas, sin información previa, por eso tardé en comprender que se trata de autoficción, el mismo nombre podía ser casualidad, pero compartir también el apellido, Ditlevsen, ya no era casualidad. Si Carrère y Knausgård son maestros de la autoficción, ella fue su maestra.

'Trilogía de Copenhague', que reúne sus tres libros, Infancia, Juventud, Dependencia, ha tardado en llegar traducido al español, teniendo en cuenta que se publicó en 1967, pero ha llegado para quedarse. La voz de la autora es clara, moderna, actual y, sobre todo, auténtica. Eso es lo que me ha fascinado de la novela, su sinceridad para tratar temas tan rabiosos, desde un punto de vista femenino, como el aborto, su relación con los hombres, la maternidad y el abuso de los estupefacientes, y de sus dificultades para escribir en sus comienzos. No sé qué leen las feministas, quizá deberían leer este libro.

Cuando lo aparqué la primera vez fue para leer otra novela, 'La herencia', otra vikinga, Vigdis Hjorth, que devoré en apenas tres tardes, una historia que narra, aparentemente, una pelea entre hermanos por unas casas, pero que esconde un sucio secreto. Y fue leyendo la novela de la noruega Vigdis cuando decidí que daría otra oportunidad a la de la danesa Tove. Ambas no guardan relación, ni en temática ni en estilo ni en temporalidad, una vivió entre los dos grandes conflictos bélicos europeos, y la otra es contemporánea.

Hay escritores que escriben sobre el abstracto, me aburren y me pierdo; hay escritores que escriben sobre temas concretos y llaman a las cosas por su nombre, se implican, escriben ficción y el lector siente que lee un relato verdadero, los límites entre una y otro se desdibujan, se confunden. Eso hace Tove, también Vigdis. Tove, además, va más allá con su escritura confesional, su 'Trilogía de Copenhague' es una lectura directa a corazón abierto. Disecciona su vida y su alma, las abre en láminas milimétricas, igual que haría un tubo de sensores en una resonancia magnética para tomar decenas de imágenes de diferentes zonas del cuerpo humano, así presenta la escritora danesa su 'Trilogía', nada de abstractos que no se sabe qué significan, nada de inconcreciones que confunden al lector sobre sus intenciones. Las imágenes de 'Trilogía' son nítidas, los sentimientos, auténticos, las descripciones, reales. Al pan pan y las ies sobre sus puntos.

A veces es una recomendación, o mi intuición, lo que me lleva a seleccionar un libro, o película. No sé qué azar me llevó tan lejos en este último viaje nórdico, femenino, inolvidable, mágico.