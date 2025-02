A Vigo, no

Ver al alcalde de Vigo inaugurando la orgía de luces con la que la ciudad gallega se ve desde cualquier parte del universo desata en mí sentimientos muy poco navideños. «En la Estación Espacial Internacional están deslumbrados con las luces de Navidad de Vigo, se ... han puesto las gafas de sol», dijo Abel Caballero borracho de orgullo antes de proferir vivas a su localidad, a España y a todo lo que se pusiera por delante. Me imagino a este señor porfiando entre amigos, envalentonado y fanfarrón, trazando en su mente ese plan diabólico de convertir a esa ciudad atlántica en el paradigma del 'horror vacui' de la iluminación y la purpurina. «¿Que no soy capaz de que Vigo brille más que Nueva York? Sujétame el cubata». Leo en la prensa gallega un titular que clava esta locura: 'Vigo, la ciudad en la que es de día 18 horas'. Ay, madre.

Hay muchos lugares en el mundo a los que me gustaría ir estos días, pero Vigo no está en la lista, porque la sola idea de verme arrollada por hordas humanas en busca de la mejor y más luminosa foto me echa para atrás y desintegra las trazas de amor universal que todos llevamos dentro en este periodo que ahora empieza, que empieza antes que nunca. Ya no dejamos ni que termine noviembre, ese mes de tránsito y otoño, en el intento febril de meternos en época de gasto y consumo cuanto antes.

Reconozco que me rechina la competición de alcaldes o de ciudades en la carrera de ser los más generosos a la hora de decorar y hacer brillar sus calles esgrimiendo la ecuación de que a más luces más gente fuera de su casa y a más gente fuera de su casa más gasto, más prosperidad, todo mejor. A mí me dan los siete males porque creo, quizás erróneamente, que las personas tenemos aún cierto criterio y control sobre nuestras vidas y sabemos cuándo tenemos que ponernos navideños o ir de compras, cuando hay que salir o entrar, quedar con la gente que queremos o sentirnos nostálgicos y conmovidos por un periodo en el que, claudico, nos ponemos tiernecitos.

Regar de luces la vía pública para estimular el consumo es una estrategia más con la que los comerciantes estarán muy de acuerdo pero que deja a la altura del barro el concepto sobre la madurez de la sociedad. Por cierto, que, según leo en Internet, la iluminación navideña con luces eléctricas arrancó en 1882 cuando Edward Hibberd Johnson, inventor y socio comercial de Edison, decidió decorar un árbol de Navidad en la Quinta Avenida de Nueva York. La prensa local se hizo eco y la idea prendió como yesca en comercios y casas particulares.

Ayer se inauguró la iluminación de las principales ciudades de Extremadura, demasiado temprano también. Lejos quedan esos años en los que el banderazo de salida de la Navidad tenía lugar en el puente de la Constitución. En 2007 en Cáceres se tomó la decisión de retrasar el encendido al día 15 de diciembre para ahorrar energía. Supongo que casi una década y media después y con luces led de por medio, esa decisión se vería casi como una herejía, un acto contra-navideño, contra el progreso y contra todo. ¡Anatema! Quizás sea difícil de entender, pero para mí resultan mucho más solventes todos aquellos gestores públicos que optan por Navidades austeras y en su momento. Y con la luz justa, no como Vigo.