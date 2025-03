Vigilancia en los paseos de Rivillas y Calamón

Badajoz se caracteriza por tener unos espacios verdes a la altura de cualquier ciudad europea. El pulmón pacense sorprende a propios y extraños, especialmente cuando ... durante la temporada estival se puede disfrutar de un paseo por los humedales y sombras que ofrece la abundante vegetación y la arboleda autóctona compuesta principalmente por chopos, llorones y algún pino que otro. El pequeño estanque que se encuentra a la altura de la confluencia de ambos arroyos, entre Cerro de Reyes y Antonio Domínguez no se mantiene adecuadamente. Unas veces rebosa el agua hasta encharcar el paseo formando un barrizal impracticable. Otras veces se llena de espuma probablemente por algún energúmeno que decide hacer la gracia de ponerle detergente. Y otras, lo secan completamente, lo limpian, y vuelta a empezar con las tropelías.

La iluminación es deficiente en algunas zonas. Y no hablo de colocar potentes focos y provocar contaminación lumínica, sino de distribuir equitativamente los puntos de luz, ya que algunas zonas están a oscuras a unas horas en que, durante el verano, podrían disfrutarse por la ciudadanía. También deberían revisar las farolas que no funcionan, que llevan muchos meses así. Recientemente alguien provocó un incendio, afortunadamente no se extendió. Pero ojo, porque hay pinos y matorral bajo cerca de los columpios donde los niños y sus progenitores disfrutan de su tiempo libre.

Por último, se debería vigilar la basura que es arrojada de forma indiscriminada por vándalos que se apostan en zonas estratégicas y que han decidido sembrar la zona de césped de litronas, bolsas de 'snacks' y tetrabricks.

Tenemos unas veredas inconmensurables en Badajoz y el actual equipo de gobierno, con el alcalde menos votado de la historia de Badajoz al frente, prefiere seguir gastando el maltrecho erario público en asfalto y aparcamientos. Es incomprensible.