Comenta Compartir

Viernes noche en la redacción. Los compañeros se marchan a casa. Solo se quedan unos pocos. Algo sucede en París. Las primeras noticias no son ... buenas. Algunos de los que se habían marchado a casa regresan. La maquinaria echa a andar. No hay secciones. Todo el mundo colabora para el único objetivo: dar la mejor información a los lectores en la web y preparar la edición de papel. No se habla mucho. Solo pequeñas píldoras. Ojo con las fuentes. Tenemos más fotos para la galería. Hay rumores de que puede ser una masacre. Cuidado con las fuentes. No nos adelantemos. Mejor no correr que equivocarse. Paciencia. La información, veraz, comienza a llegar. Es una masacre. Se cierra la edición de papel. En la web no se para. Se queda un pequeño equipo en la redacción. El resto se va a descansar. Mañana será otro día.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión