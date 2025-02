De vientos, polvos y lodos

Por si nos faltaba algo y cuando estábamos más acongojados con el maldito viento solano que vuelve locas a las criaturas y que esta vez ... llegaba en horror de sangre y fuego desde las tierras de Ucrania, pisoteadas por la bota terrible del nuevo Stalin, Alá, bendito sea su nombre, nos envió el siroco desde las profundidades de los desiertos para recordarnos que más allá de nuestra confortable medianía europea hay otras tierras y otras gentes que, aún perdidos en el infierno de arena del «simún» intentan buscar nuevos horizontes. Hace años el asunto no hubiera generado duda alguna; la voz terrible de la clerecía se hubiera alzado desde todos los púlpitos señalando la ira de Dios, enojado con nosotros –pobres y recalcitrantes pecadores– como causa de las nubes de polvo y lluvias de barro que convirtieron nuestras luminosas ciudades en tristes revolcaderos de suciedad –de aquellos polvos...– y lógicamente hubieran establecido mediante bula o similar instrumento la necesidad de hacer penitencia o, en su defecto, aflojar la bolsa en los cepillos para aplacar el enojo de la divinidad ofendida.

Sin embargo, hoy día, superadas al fin las terribles venganzas celestiales, nos acogemos a la 'científica' explicación de las Gretas Thunberg que nos increpan desde sus sostenibles y rentables histerias, coreadas por los sanedrines de ecolosubvencionados que, al grito de: «Arrepentíos, esto es el cambio climático que producen vuestras pestilencias fósiles», señalarían la necesidad de incrementar los subsidios a sus organizaciones, tan necesitadas de numerario para salvar al mundo. De aquellos polvos...

Ser polvo o ser lodo, esa es la cuestión. Al final, como cuando el gobierno decide «estudiar» algún asunto, habrá que echarse mano a la cartera.

Andábamos así, de viento en viento, cuando los transportistas se han alzado en armas, decididos a fastidiarnos, aún más, la vida

Y andábamos así, de viento en viento, cuando los transportistas –al menos los que no forman en las huestes «bien pagás» de los sindicatos mayoritarios– se han alzado en armas, decididos a fastidiarnos, aún más, la vida dejándonos hasta sin papel 'El elefante' de feliz memoria; y ¡pásmense! se han atrevido a burrear contra quienes quieren trabajar mediante los pacíficos alegatos tradicionales de sus «piquetes informativos». Y la tramontana se hizo guardia, y las chicas e incluso algún chico del gobierno se lanzaron a cuerpo limpio en medio de la tempestad para señalar que los tales camioneros, autónomos y abellacados eran... simples sicarios ¿de quién?, pues de la extrema derecha, naturalmente. ¿De quién si no? Ignoro cómo se llama el viento de la estupidez, ni el del desahogo, ni el de la desfachatez, pero sea cual sea su nombre, este es. Los antaño sacrosantos piquetes informativos de palo y tente tieso, cuyos desmanes fueron despenalizados recientemente por este desgobierno de hablanchines, ahora devienen en lo que siempre fueron: una burla de la libertad de trabajar o no trabajar. Una de las más vergonzosas «instituciones» sindicales, a la par que las legiones de «liberados» bien pagados por no hacer.

Viento del este, viento del oeste, viento del sur... da igual. Como señaló el maestro Séneca: «Nunca hay buen viento para quien no sabe a dónde va». Pues eso.