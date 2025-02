Esto viene de arriba

Comenta Compartir

Aquí somos unos mandaos y no podemos hacer nada! Imagino que esta justificación la habrán oído miles de veces y en los sitios más variopintos. ... En política, ya ni les cuento. Pero no deja de ser una frase manida que, acogida como dogma de fe, demuestra una actitud ambigua de quien no se compromete y de quien no asume ninguna responsabilidad de gestión.

Ahora lo hacen más fino. La culpa es de Europa. ¿Recuerdan lo del IVA de las mascarillas? ¿Recuerdan, también, que no se podía bajar el IVA de la factura de la luz? Pues la culpa, según la todavía ministra Montero (como he dicho en otras ocasiones, ejemplo claro de mendacidad gubernamental), la tenía Europa que no nos permitía bajar los tipos. Bueno, al parecer sólo a nosotros, claro. A los demás países, sí. Recientemente, nuestro Ayuntamiento ha utilizado otra expresión, también bastante manida, para justificar la subida de los impuestos del IBI e IVTM (coloquialmente contribución y rodaje), al decir que: «Cáceres tenía una de las tarifas más bajas del país». Y, claro está, parece que eso concede 'Patente de Corso', para ejecutar dichas subidas. En IVTM, por cierto, subidas lineales por tramos de potencia fiscal y no en función de su contaminación ambiental, como pretenden vendernos o justificarnos. De nada vale que los cacereños también soportemos una grave presión fiscal; que nuestros sueldos sean de los más bajos del Estado; que nuestro índice de paro sea superior a la media nacional y encabecemos la lista de paro juvenil; que muchos ciudadanos sobrevivan, exclusivamente, gracias a subvenciones; o que la pensión media en nuestra Comunidad sea la más baja del país. Estos datos, también son comparables pero, al parecer, ni cuentan ni interesan. Porque, si así fuera, y en justicia y coherencia con la justificación dada, en vez de subir, tendrían que bajar, y muy considerablemente, los impuestos que pagamos. Pero claro, eso significaría redoblar esfuerzos, tanto en la búsqueda de iniciativas, como en la mejora de la gestión para: «con menos, intentar hacer más». Desgraciadamente, a sensu contrario, nos hemos acomodado, y así lo estamos permitiendo, a «tirar con pólvora del Rey».

