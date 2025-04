No hay en España ninguna vía ferroviaria más divertida que la de Extremadura. Con este supertrén, aquí no hay rutina, todo es una aventura, nunca ... sabes lo que puede pasar ni asegurar una hora de llegada al destino. La víspera del puente de mayo, tuve la suerte de viajar en el tren que encalló en Illescas por un fallo en las vías. Lo tomé con humor. Pero el viajero impaciente que lo elija para no contribuir al smog ambiental, que corona Madrid como una boina negra, puede terminar sufriendo un smog mental después de seis horas varados en el tren viejuno y matusalén.

Con el convoy parado y sin ninguna información por la megafonía, la sospecha pronto asoma a los ojos de los viajeros por encima de las mascarillas. Un señor jubilado, experto en parones, es el primero en pronunciar la palabra avería: nos cuenta las cuatro horas que estuvo esperando, de noche y en pleno invierno, el tramo que tuvieron que recorrer a pie por las vías antes de ser recogidos por un autobús para el traslado a Madrid. La precisión en los detalles aumenta al relatar otro retraso por culpa de un señor que se tiró a las vías y por la demora del juez al levantar el cadáver. Por entonces, el revisor ya nos ha confirmado la avería y subimos y bajamos del vagón al andén, del andén al vagón a estirar las piernas, a fumar y a hacernos selfies con el cartel de Illescas al fondo.

Pasa más de una hora cuando alguien busca en internet juegos para matar el tiempo. Un futuro líder dice que es el momento de quitarse las mascarillas, puesto que ya somos como de familia. Una chica con las uñas de negro funeral detiene la lectura de su libro, se pinta los labios con carmín chocolate y, con un mohín, comprueba en el móvil el resultado. Una señora algo obesa saca un paquete de galletitas y nos va ofreciendo, porque el tren no tiene cafetería ni máquina expendedora de agua y chocolatinas. ¡Perdemos el vuelo, perdemos el vuelo!, se lamenta en eco una pareja de novios mostrando fotos de apartoteles y playas con palmeras. Alguien comienza a cantar 'Me casó mi madre chiquita y bonita, ¡ay, ay, ay!', y enseguida la acompaña un coro. Un tipo musculado baja al andén a hacer estiramientos y al volver nos cuenta que es muy deportista, que practica en cualquier sitio y que en una ocasión fue a nadar a un complejo deportivo, pero como la piscina estaba cerrada, se dedicó a hacer pesas y sentadillas en el gimnasio, con chanclas y en bañador. ¡Qué tío!, aplaude otro.

El detalle desagradable lo ponen dos jóvenes extranjeros del vagón colindante, cuya nacionalidad me callo, porque no quiero caer en ninguna acusación general contra todos los habitantes de un país que no me gustaría oír si fuera el mío. En su conversación en el andén con otro pasajero se hacen pasar por ucranianos, no sé si para obtener algo material, para pedir asilo sentimental o simplemente por la simpatía que ahora despierta cualquier habitante de la dolorida nación cosaca, invadida por Putin en su guerra zoológica, como si todos fuéramos idiotas y no supiéramos distinguir el acento ucraniano del acento XXXXXXX. Nunca faltan tunantes sin escrúpulos para aprovechar el sufrimiento ajeno.

No fue por culpa del tren, pero también Da Vinci llegó con retraso a Extremadura. ¡Pero aquí está por fin, aunque la noticia no haya tenido el eco que merece! Éramos una de las pocas comunidades autónomas que no disponían de esta tecnología sanitaria, lo que resultaba contradictorio teniendo en cuenta que en Cáceres funciona el Centro de Cirugía de Mínima Invasión.

Y la mínima invasión es una de las ventajas que ofrece el robot Da Vinci, que, al reducir las incisiones y el daño para atacar el mal, también reduce el tiempo de recuperación y hospitalización del paciente y, sobre todo, su sufrimiento.

Del tamaño de una araña gigante, con cinco brazos articulados que parecerían amenazadores si no fuera por su contrastada eficacia, tiene aspecto de cyborg extraterrestre cruzado con esa diosa oriental de múltiples extremidades. A su manera, con un parpadeo de las luces de sus circuitos, Da Vinci ha pronunciado el juramento hipocrático y el paciente se siente más seguro entre sus pinzas de acero y sus articulaciones de ciencia ficción. Manejado desde una consola, Da Vinci obedece los movimientos virtuales del médico que lo guía, pero sin posibles temblores ni dificultades de visión. Es más preciso y llega donde no llegarían las anchas manos cirujanas. Además, nunca se cansa. Y esto de la fatiga por el cansancio postural no es baladí: un brillante alumno universitario fue destinado con una beca al Centro de Jesús Usón para dedicarse exclusivamente a investigar el modo de reducir el cansancio postural durante las largas operaciones.

Por aquí seguimos derrochando horas de viaje en el tren antiguo y mostrenco, viejuno y matusalén, pero bienvenido sea Da Vinci, porque ayudará a reducir el tiempo de espera en la sanidad pública, que es su gran lacra. ¿Para qué sirve una sanidad gratuita si llega tarde, cuando ya el mal ha avanzado tanto que la intervención puede ser inútil?