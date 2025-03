Viejas caras para evitar el colapso

Comenta Compartir

El cuarto primer ministro de este año en Francia cuadró un nuevo Gobierno plagado de macronistas y de rostros conocidos por sucesivas entradas y salidas ... del poder, pero no precisamente por una gestión exitosa. François Bayrou se propone sacar al país del bloqueo político que ha seguido al resultado de las legislativas anticipadas con una lista de nombres que decepciona a los progresistas vencedores el 7 de julio, aunque quizá no hasta el extremo de instigar una moción de censura como la que derrotó a Michel Barnier. Más superficial será la crítica de Marine Le Pen, después de haber abortado algún nombramiento barajado por el 'premier'. Ni la izquierda ni la ultraderecha querrán ser señalados como responsables de la ingobernabilidad, lo que puede conceder cierto margen a Bayrou para tratar de aprobar un Presupuesto que evite el colapso financiero en momentos difíciles, además, para la Unión Europea. Nada menos que dos ex primeros ministros integran el Gabinete, aunque con un cometido muy distinto: de peso y desafiante el de Elisabeth Borne en Educación; espinoso el de Manuel Valls, que deberá lidiar en Ultramar con el desastre de Mayotte.

