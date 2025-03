La vida es un Xanadú

Lo más difícil de decir la verdad es escucharte tus mentiras. En la novela de Arantza Portabales, 'Deje su mensaje después de la señal', una ... de las protagonistas, Viviana, es prostituta. Y, mensaje a mensaje, desmenuza su vida dejando su voz en el contestador automático de sus padres. Yo la escucho y me impresiona. Ella. Sus pelucas. Sus compañeras. El Xanadú, donde trabaja. Y sus mentiras, por supuesto, desgranadas una a una. Como sus anhelos, que tienen forma de Thermomix. Para acabar en un lugar como ese, pienso, seguro que uno circula antes por una carretera llena de razones que preferiría haber evitado. Pero la vida es así: no siempre hay autopistas. A veces solo das con comarcales, de peaje. Y te toca pasar por ellas.

Hace ya muchos años –yo no tendría ni veinticinco–, un hoy examigo me contó que las cenas de trabajo con sus jefes terminaban siempre en un puticlub. Allí se iban, con la barriga llena, a echarse las últimas copas. Intuí, aunque él no me lo dijo, que alguno se echaría algo más, claro. Si no, ¿a qué vas? Pero yo no se lo pregunté. Y como no quería parecer el mojigato que a veces aún soy, le escuché con cara de enterao y de machote, pero no coló. Yo, para qué mentir, aquello no lo entendí.

Estos días, al ver en la tele las imágenes del jolgorio de los populares en Sevilla, me acordé de mi amigo. Y de Viviana. Y pensé que el mundo adulto tiene mucho de mentira, por más que uno ponga cara de verdad. Mientras Feijóo abrazaba a Casado, imaginé qué estaría sintiendo el finado. Y, ¡zas!, se me cortó el gusto en la boca. De cuajo. Como si me hubiera pasado a mí. Como si yo fuera Pablo. Hay abrazos que son más crueles que un linchamiento. Y pasajeros en cada barco que, mientras lo abandonan en pleno hundimiento, ya van trepando por la escalerilla del siguiente. Como si tal cosa. Por mí, sinceramente, le habrían dado al jolgorio. Y hasta al abrazo. Algunas ferias, para sufrir, ni en abril merecen la pena.

Si alguna vez han viajado en coche de Badajoz a Madrid, o casi a donde sea, no les habrán llegado los dedos de las manos para contar los putis que uno encuentra en el camino. Si han sacado la cuenta, seguramente hayan tenido que tirar de los dedos de los pies. Lo menciono porque, al final, debe de ser cierto lo de que vivir tan solo es esto: una carretera larga que, a los lados del arcén, te seduce con un sinfín de bombillas de colores que dicen hostal. Aunque en realidad, y lo sabemos, el negocio vaya de otra cosa.

Ahora que lo escribo, quizá lo de las copas de mi examigo nunca fue para tanto. Debió contármelo a través de un mensaje en el contestador. Pero yo, entonces, no tenía.