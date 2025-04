Una vida para dar vida

Remite la pandemia de covid por lo que parece ser que vuelve cierta normalidad a los hospitales y por ende al personal sanitario. Facultativos que ... han estado sujetos a una carga asistencial y emocional en los meses más duros de la pandemia, con multitud de enfermos de covid, pacientes muriéndose en los pasillos, saturación hospitalaria, guardias dobladas, insomnio, estrés y cansancio. Y a la pregunta ¿solo lo han sufrido en la pandemia? ¿Ha sido una situación coyuntural? Uno diría que no. Los profesionales están sometidos a jornadas laborales intensas, con una carga asistencial y un número de pacientes diarios excesivos, que supone que, si por cualquier motivo, se excede en el tiempo programado para uno de ellos repercuta inexorablemente en los siguientes pacientes. Pero para los gestores sanitarios prima en muchas ocasiones el número y la velocidad con la que se atiende al enfermo, que la atención recibida.

Pieza clave del personal sanitario son los médicos que al terminar su formación (6 años de carrera y 5 de residencia) inician una travesía, a modo de aves migratorias, de un pueblo a otro y de un hospital a otro. Ejercen un trabajo de alta cualificación, con una remuneración económica escasa, si se compara con otros países de nuestro entorno. Si esta remuneración fuese mayor no tendrían, como sería lógico y deseable, que compaginar la actividad pública con el ejercicio privado acumulando horas de trabajo y jornadas maratonianas; doctores que al día siguiente, lógicamente, tendrían que atender a sus pacientes en el hospital. En ciudades pequeñas la jornada laboral es menos exasperante que en las grandes ciudades ¿Se imaginan a una mujer médico en una gran ciudad con dos hijos pequeños, cinco guardias al mes, a una hora de camino para llegar a su hospital y la consiguiente hora para volver a casa? ¿Qué tiempo de dedicación le quedaría a esa madre para atender a sus hijos, a su marido, para su descanso, ocio o actividad física? El médico debe seguir su máxima de «curar, aliviar a menudo y consolar siempre» y para ello su jornada laboral no puede, ni debe ser agotadora, para poder atender a los enfermos con calma y poder cumplir la máxima del filósofo español Séneca: «No se puede curar bien sin tener contacto con el enfermo». En un rótulo del colegio oficial de médicos de Badajoz aparece 'Una vida para dar vida', y si el mensaje que se quiere trasladar se refiere a la salud, ese ritmo de vida es insano. El médico siempre ha tenido agotamiento físico, pero este agotamiento lo superaba por su acentuada vocación, pero ahora al cansancio físico se le une el cansancio psicológico que hace que le sea muy difícil sobreponerse a ese agotamiento físico. No es de recibo que un trabajador de esta categoría y con la responsabilidad que recae sobre sus hombros esté desilusionado y hasta desencantado de su profesión.

En un foro celebrado estos días en Badajoz, organizado por el diario HOY se postuló, entre otras cosas, la necesidad de aumentar la plantilla de médicos de familia en nuestra comunidad. Es ciertamente necesario que se produzca este aumento con más medios y dotaciones que sirvan de tamiz y alivio en la carga asistencial de los hospitales. Esto conlleva más presupuesto económico y consecuentemente más gasto. Este aumento presupuestario se podría equilibrar si se intensificaran las campañas de educación en cuanto a hábitos de vida saludables: alimentación (el sobrepeso o la obesidad provoca en España un gasto sanitario del 9% ), ejercicio físico, tabaquismo... máxime cuando se está constatando un aumento del tabaquismo, sedentarismo, ingesta de alcohol y mala alimentación en los adolescentes, que juegan un papel muy importante en enfermedades coronarias y otras procesos crónicos. El ciudadano se olvida con mucha frecuencia de que todos los servicios recibidos cuestan dinero al erario público. Y si el gasto sanitario se descontrola no sería descartable, ahora que se está hablado de peajes a las autovías, que se acabara introduciendo una tasa por servicio recibido, no tanto por el afán recaudatorio, sino como medida disuasoria para evitar abusos innecesarios, en función de la renta familiar del paciente como ocurre ya con el copago farmacéutico y habitualmente en otros países. Por todo ello las autoridades sanitarias deberían valorar estas situaciones para encontrar estrategias encaminadas a mejorar la calidad y sostenibilidad del sistema sanitario.