Daños colaterales

A veces me cuesta entender cómo hemos llegado hasta este vacío donde el sentido común y los valores se diluyen. Cada uno tiene sus prioridades, ... pero vivimos como si lo esencial ya no importara. Sabemos de algoritmos, datos y silencios que hablan, pero domina el silencio institucional, la opacidad y la desconexión con la ciudadanía. Hace siglos, Aristóteles explicó que para liderar hacen falta tres cosas: razón, emoción y ética. Hoy las estamos dejando caer, una a una. Tenemos que aguantarlo todo, pero ya no podemos preguntar nada. Qué lejos quedan aquellos políticos que, sin asesores ni filtros, sabían responder y sostener una idea. Hoy muchos se esconden. Y lo peor: nos estamos acostumbrando. Ese, lectores, es el verdadero daño colateral. Nuestra derrota colectiva.

