Qué diría un lector, uno cualquiera, de prensa o de novela, de pantallas o de papel, si le dijera que he tardado veinticuatro años en ... leer un libro de 254 páginas. Un libro que, por extensión y por la obsesión con la que leo cuando me gusta lo que tengo entre manos, podría haber terminado en unos cuantos días; en el caso de que hubiera leído una página al día, habría tardado poco más de ocho meses.

La razón de la demora es que con este libro me ha ocurrido lo que, supongo, también sucede a otros lectores. En estos largos años intenté pasar de la primera, segunda o tercera hoja en distintas estaciones, tanto en primavera como en invierno, en distintos momentos, de día y de noche, incluso viajé con él en la maleta a otras ciudades sin conseguir traspasar la espesa barrera inicial. Mi interés por leerlo se debía a la fama que le precedía, al ser las suyas páginas de culto para muchos a quienes, desde lejos, admiro; y por ser su autor maestro en lo literario y en lo personal del extraordinario Javier Marías, y por serlo para otras personas cercanas a quienes estimo y cuya lectura apasiona. Pero mis intentos se frustraban al poco de empezar perdida en terrenos prohibidos, los mismos por los que deambula un regimiento espectral, me vencía el desaliento como vence a sus protagonistas atravesar la carretera que conduce al valle. No se impaciente el lector porque antes de 300 palabras desvelaré autor y título, pero permítame, como si fuera un relato, mantener el suspense hasta el final de esta columna. La exactitud con la que indico más arriba los años que he tardado en leerlo se debe a que, cuando compro un libro, acostumbro a fecharlo en la primera página y, según reza de mi puño y letra, aquel lejano día escribí 24 de abril de 2001.

Quizá me faltaban lecturas para comprender esta novela, como al que le faltan piezas de un puzle y no puede concluirlo; o me faltaban experiencias, propias o ajenas, para traspasar la entrada hacia una región inexpugnable, descrita con la precisión de un libro de viajes, porque hay lugares míticos –Redonda, Yoknapatawpha, Comala, Región– a los que solo accede quien puede, y que pasan a formar parte de un ancho territorio imaginario cuyos contornos entre realidad y ficción se desdibujan en la mente de asombrados lectores.

La segunda persona del título suena amenazante con un rotundo imperativo; amenazantes suenan los personajes, lacónicos en sus respuestas, hoscos en el trato y con cara de pocos amigos. Y difícil es para la protagonista el regreso que anuncia el título, nadie la espera y lo que le espera es incierto.

Hay autores a quienes hay que leer despacio y espaciar su obra para asimilarla, por eso sé que volveré a Región más adelante, otro año, en otra estación y después de otros libros.

No ha sido fácil leer 'Volverás a Región' de Juan Benet, requiere atención, lentitud y mucha paciencia, como el mejor vino; así correrá luego por nuestros recuerdos, como la sangre por las venas.