Viento del diablo

Entre las muchas personas que han sido evacuadas de sus hogares por los incendios de California conozco a una familia que se refugia estos días ... en un lugar seguro a la espera de que soplen vientos favorables. Me contaron que la orden de evacuar llegó cuando tenían el fuego encima, y lo que creían cuestión de horas se ha convertido en una pesadilla con cientos de hogares destruidos.

Los incendios de California me han llevado a una novela corta de Raymond Chandler, 'Red Wind'. Desde el párrafo inicial el viento se hace presente en la historia, aparece en las conversaciones como un personaje más, porque mientras transcurre la acción el viento no deja de soplar, trastorna a los protagonistas y trastoca sus planes. El viento rojo procede del Valle de Santa Ana, de donde toma su nombre y por donde fluye hacia zonas costeras. Existe un fenómeno, efecto Foehn, relacionado con este tipo de vientos secos y muy cálidos, que actúa sobre el sistema nervioso de las personas y puede agravar trastornos psicológicos como depresión, ansiedad o agresividad, contemplado en algunas legislaciones como atenuante.

La novela está plagada de referencias a los estragos del Santa Ana, viento abrasador, tórrido, inclemente, quema la piel, aúlla, y cuando sopla hay que cerrar bien las ventanas, haga calor o frío, porque de lo contrario tirará los cuadros de la pared, o volcará las piezas de ajedrez sobre una mesa. El lector sabe que una novela de ficción es eso, ficción, pura invención. El viento de la novela de Chandler, el viento rojo, el Santa Ana, será, probablemente, lo único real de la historia del detective Marlowe y la chica del perfume de sándalo. Chandler, acostumbrado al aullido del Santa Ana, le sacó rédito literario al incluirlo en su novela como un elemento disturbador, que irrumpe en la conversación del detective y el delincuente, «sacudiendo con fuerza las ventanas»; Chandler va más allá y responsabiliza al viento caliente de que «un montón de casualidades del demonio se den en este asunto».

En los incendios de California no hay casualidades, hay factores que favorecen esos fuegos pavorosos avivados por el viento rojo, el calor y la sequía pertinaz. Lo que resulta asombroso es que, en una ciudad rica, además, no haya más medios, más personal y más camiones de bomberos, incluso una boca de agua delante de cada mansión. Entre las muchas noticias e imágenes de destrucción me fijé en una que mostraba la única mansión en pie en medio de un barrio calcinado, y un camión contraincendios custodiando el inmueble. No es suerte, sino un contrato con un servicio privado de bomberos.

En la novela, cuando el viento cesa, el día se torna fresco y suave y una ligera niebla cubre el valle. En la calle, Marlowe encuentra jardines ennegrecidos, un reguero de flores marchitadas y hojas quemadas.

En California, además de jardines y flores han ardido casas y, lo peor de todo, hay muertos y desaparecidos. Solo queda esperar que los vientos vuelvan a soplar favorables y que la niebla que suele seguir al Santa Ana refresque el valle.