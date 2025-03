Comenta Compartir

Me gustaría saber la opinión del lector sobre la suerte, si cree en ella o ni siquiera la toma en cuenta por no encontrarle explicación ... lógica, escapar a su control o no poder dominar las imprevisibles variables que intervienen cuando le achacamos algún acontecimiento, sea cual sea su naturaleza.

Literariamente hablando, la suerte es un filón; cineastas o escritores han tratado el inagotable tema en películas y novelas. Una de mis películas preferidas, 'Match Point', además de ser una obra maestra, es un tratado sobre cómo la suerte, o su falta, puede cambiar la vida de las personas. «Más vale tener suerte que talento», dice su protagonista, y en verdad un poquito de suerte no le viene mal a nadie, aunque muchos factores metódicos y seguros tienen que conjugarse para que alguien triunfe en cualquier cometido o para sortear una situación difícil. Tomando café con amigos hace unos días surgió en la conversación el tema del maldito cáncer. Creo, a estas alturas, que pocas personas habrá, si queda alguna, que no haya sido tocada, de alguna manera, por la varita negra de la enfermedad. De los que estábamos allí ninguno se libraba de la relación, directa o no, con la enfermedad, bien por haberlo superado en un caso o por sufrirlo en otro; por conocer a un enfermo o por haberlo perdido. Dos de ellas contaron sus experiencias y lo que acarrea el cáncer, como si el mundo se cayera encima, desde dos puntos de vista opuestos. Una tuvo suerte, así contó su historia de final feliz; una serie de casualidades encadenadas, un viaje, un problema en la piel y su médico de cabecera, próximo a la jubilación y empeñado en atender a la última paciente como si fuese la primera, consiguieron un diagnóstico temprano, además de certero, que atajó la enfermedad con un buen corte de bisturí. El otro enfermo de aquella reunión contó su caso, aún inacabado porque desconoce el final, cuyo tratamiento acumula errores y desaciertos de los profesionales. Si cuando perdemos la salud nos ponemos en manos de oncólogos, radiólogos, hematólogos o anestesistas, me pregunto por qué los pacientes que superan la enfermedad achacan su curación a la suerte: «Yo tuve mucha suerte», aseguran, «me diagnosticaron enseguida», «fue por casualidad en una revisión rutinaria», «mi médico acertó». En los casos concretos en que un diagnóstico temprano puede inclinar la balanza hacia el lado bueno la ausencia de ese dictamen precoz es como llamar a la puerta de un hospital y encontrarla cerrada. La suerte puede cambiarlo todo, tanto en un juego de azar a la hora de comprar lotería, como a la hora de la verdad cuando se trata de detectar el cáncer y la máquina no funciona correctamente. Hay gente que nace con suerte hasta para ser diagnosticada a tiempo. 'Match Point' comienza con el plano fijo de una pista de tenis para contar cómo la suerte puede cambiar el resultado final cuando la pelota golpea la red y queda suspendida en el aire durante un segundo: «Con un poco de suerte sigue hacia adelante y ganas, o no lo hace, y pierdes».

