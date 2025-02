Sommerzeit

La vida de los hermanos que crecen juntos es casi la misma, van al mismo colegio, después al mismo instituto, los horarios, rutinas y comidas ... son iguales, comparten mesa y mantel, dormitorio y cama, confidencias y peleas, libros y ropa, incluso a los amigos y a los rivales. En esa etapa las diferencias entre unos y otros son, casi, inexistentes. Sobre todo, entre las personas de mi generación, que cuando éramos niños el divorcio no existía y las separaciones conyugales eran algo exótico.

Después, la vida, las decisiones personales o la salud se encargan de separar a los que una vez lo compartieron todo, los llevan por derroteros bien distintos, tanto, que resulta difícil reconocer que esas personas, a las que la vida ha golpeado o con las que ha sido generosa, provienen de un tronco común y han sido educadas por los mismos padres.

Durante unos días he vuelto a convivir con mis hermanas bajo el mismo techo y, aunque las circunstancias que nos han reunido no eran las más optimistas, hemos conseguido poner al mal tiempo buena cara y reír en vez de llorar.

Ha sido como volver a un campamento de verano, como una noche de pijamas, como dormir en una casa todas las amigas cuando esa era la juerga padre. Nuestro sentido del humor ha explosionado como la melena de la Carrá y su famoso movimiento; hemos bailado con las melodías pegadizas de Julio Iglesias sonando en bucle una y otra vez.

Hemos cocinado juntas y compartido interminables desayunos, y almuerzos aún más interminables, brunchs, meriendas, cenas o como se quiera llamar a las comidas según los horarios y las costumbres de una casa y un país ajenos.

Gracias a una sencilla aplicación descargada en el móvil hemos conseguido mantener conversaciones en otro idioma, que bien podrían haber sido extraídas de cualquier obra de teatro de Eugéne Ionesco, por lo absurdas que las volvía el traductor simultáneo, pero que nos harán reír cada vez que las recordemos. Hemos paseado por jardines y bosques, y asistido a una persona enferma; nos hemos reunido con amigos de toda la vida y recordado a los que ya se fueron; hemos conocido a gente peculiar, al jefe de un grupo GEO que conduce su coche al ritmo del porompompero.

De vuelta a mi rutina, tengo la impresión de haber puesto punto y aparte a mi vida, de regresar de un sector espacial, o del fondo del océano, no en busca del Titanic, sino para bucear en nuestro interior, pero sin riesgo de desintegrarnos por exceso de presión. El único exceso de este viaje han sido las risas, y de reír no se muere, se prolonga la vida. Ha sido como encontrarnos de nuevo en la casa de los padres cuando los padres ya no están. Allí nos hemos reencontrado, prestado cremas y pañuelos, recordado tiempos mejores y reído del mal tiempo. Terminaron aquellos desayunos infinitos, las frases sin sentido del traductor y las coreografías de Tricicle.

En el viejo tocadiscos ya no suenan las canciones de Julio Iglesias, ni la vida sigue igual, aunque su letra diga lo contrario.