Rodando por el río

Desde que supe de la muerte de Tina Turner me ha entrado la fiebre Tina y no he parado de buscar en YouTube vídeos de ... sus actuaciones, de los conciertos más memorables de su carrera; y de cuando formó pareja con otros artistas, David Bowie, Tom Jones, Mick Jagger, Elton John, Eros Ramazzotti.

También he mirado los vídeos de sus tiempos con Ike, cuando estaban casados, cuando eran Ike&Tina Turner, cuando después de cada espectáculo empezaba el otro espectáculo, el de las palizas que Ike le daba a solas y sin público.

De todas las canciones de Tina escojo, para armar esta columna, 'Rolling on the river' o 'Proud Mary'. La canción fue compuesta por otro artista y para otra voz, pero fue Tina quien la inmortalizó hasta el punto de que nadie que la tararee no piense en Tina bamboleando sus caderas al ritmo de «rolling, rolling on the river»; empezó por cantarla con Ike, y siguió encandilando al público cada vez que la interpretaba.

Tina sobre un escenario era salvaje, explosiva, su vitalidad era contagiosa, sus piernas, incansables, inalcanzables, mirándola me entran tantas ganas de bailar que dejo el teclado y giro por la habitación repitiendo sus coreografías ante la estupefacción de mis gatos, que me miran alarmados. Miau.

Y era magnética, no puedes apartar los ojos de ella mientras recorre el escenario una y otra vez. Hay un vídeo de cuando formaba pareja artística y personal con Ike, será a principios de los setenta, y están cantando 'Proud Mary'. Se ve a Ike detrás de Tina, parece estático, agarrotado, aferrado a su guitarra, en contraste con ella, que no deja de bailar mientras canta. Llama la atención que cuando la canción estalla y el ritmo se vuelve frenético, y Tina y sus tres bailarinas empiezan a girar como derviches a toda velocidad, Ike también gira y le da la espalda, actitud asombrosa si se tiene en cuenta que a Tina era imposible no mirarla. ¿Sería, quizá, que Ike temía desconcentrarse y perder el ritmo? ¿Sería, quizá, que estaba celoso porque ella en el escenario era poderosa y él sólo podía serlo cuando la humillaba? Sea como fuera, su reacción provoca extrañeza porque es difícil apartar los ojos de ella. El lector curioso podrá comprobarlo en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=Uifuzx9TDVY.

Tina fue grande dentro y fuera de los escenarios, tuvo la fuerza de pasar página y apartar a un lado años de maltrato, violaciones y vejación, y dedicarse a lo que la hacía feliz, cantar, bailar y girar.

Hay estrofas de canciones que no siempre significan algo, 'Proud Mary' cuenta la historia de alguien que deja atrás un trabajo esclavo y a un patrón dictatorial; cuenta que nada es agradable y fácil. Para Tina no debió de ser ni agradable ni fácil trabajar con y para Ike. En la canción, embarcarse en el vapor Proud Mary supone una vida nueva. Quizá cuando Tina cantaba esa canción cantaba, también, a su libertad, sólo necesitaba sus tacones, un vestido corto y una peluca aleonada, embarcada para cantar «rolling, rolling on the river».