En una reunión entre amigos o colegas se pasa de un tema a otro sin transición, lo que dura un parpadeo es lo que tarda ... en surgir un asunto y dejar atrás otro: de las últimas vacaciones a las casas, de las casas a las relaciones personales, de las relaciones a los proyectos y de ahí a la eternidad. Si alguien ajeno a la conversación tomara nota de las ideas encadenadas que van surgiendo, una frase o palabra lleva de un asunto o a otro, o fluye por unos derroteros u otros dependiendo del interlocutor, se podría construir o dibujar una especie de mapa o itinerario, algo así como un circuito de coloquios o una ruta de plática. Hace pocos días estuve con un familiar, un encuentro agradable y distendido en una terraza que transcurrió, ¡cómo no!, saltando de un tema a otro, desde el recurrente verano recién terminado hasta las antípodas, literal y figuradamente. Comenzamos hablando de la foto de perfil de WhatsApp porque, al abrir mi mensaje y en un primer vistazo sin gafas, creyó que me había teñido de rubia. Esa anécdota fue el prolegómeno de nuestra charla. Después, en casa, me asaltó la curiosidad y repasé mi lista de teléfonos en el móvil para ver las fotos que tienen mis contactos en el perfil, y dio pie a este artículo.

Si digo perfil pienso en algo sesgado y afilado, y en el significado de la expresión 'ponerse de perfil', que según la RAE es la postura que solo deja ver una mitad lateral del cuerpo. Hoy se pueden tener tantos perfiles como redes sociales se tengan, cambiar la foto a diario –animales, paisajes, un ojo ampliado, el anillo de prometida, un garabato del nieto, un actor guapo, el negocio, el último viaje, una frase sublime– o no tener foto, la máxima osadía es no tener perfil. De alguien que no pone fotos ni imágenes, ni de perfil ni de frente, se dice que mantiene un perfil bajo o, lo que es lo mismo, que quiere pasar inadvertido, un exótico o extravagante en tiempos de obsesión por la imagen; hubo quien encontró la muerte buscando la mejor foto. Cuando se trata de la instantánea más adecuada para crear un perfil profesional la cuestión deja de ser baladí, ya que la fotografía podría inclinar la balanza hacia uno u otro lado si de ella se desprende que una persona es dejada o esmerada, ruda o amable, cercana o distante, apta o incompetente. Ya se sabe, una imagen vale más que mil palabras, transmite emociones, positivas o negativas, pronostica aptitudes o presagia ineptitud. En algunos países, para prevenir el racismo no solo no es requisito obligatorio que el aspirante o candidato a un puesto de trabajo incluya foto en el currículum, sino que está vetado; solo la formación y los méritos, ni procedencia ni aspecto, serán determinantes a la hora de ser seleccionado; incluso hay aspirantes extranjeros que omiten o cambian su nombre de pila. No sé qué opinará el lector, si tendrá foto de perfil o, tratándose de este asunto, prefiere ponerse de perfil.

