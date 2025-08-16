Pedro Páramo en Segura de Toro

Era sábado por la mañana el día que fui a bañarme a una piscina natural, enfebrecida por el calor solo soñaba con el momento de ... sumergirme y de que el agua fría me apagase la piel.

Ya en la piscina, mientras caminaba por la pasarela paralela al agua buscando una sombra donde extender mi toalla, mis ojos se toparon con un objeto extraño, no por hallarlo en aquel lugar donde podría mojarse y echarse a perder, sino por el propio hallazgo.

Después de aquella increíble visión mi prioridad por refrescarme pasó a un segundo plano y quise permanecer lo más cerca posible del objeto para identificarlo. Mientras, a mi alrededor se sucedían las voces y grititos típicos de los lugares con gente bañándose, porque habrá observado el lector que el agua en verano acciona un mecanismo en el ser humano que lo incita a emitir cierto tipo de chillidos y exclamaciones característicos e inconfundibles de quien coge carrerilla para tirarse de bomba o del que se sube a hombros de otro para zambullirse o del graciosillo que da un empujón al que pilla desprevenido, que también chilla.

Ajena a gritos, salpicaduras y carreras, una mujer, de entre treinta y cuarenta años, sentada en un bordillo de piedra permanecía absorta en la lectura de un libro. Enseguida me intrigó el hecho de que estuviera leyendo en un lugar tan insólito, no para mí, que también llevaba uno en el capazo, insólito porque es raro ver ese espectáculo en esos foros; me intrigó su concentración, imperturbable al incomparable entorno y me intrigó el libro en cuestión.

Me senté a pocos metros de ella y una vez a su altura el título se me reveló: 'Pedro Páramo'. Ni más ni menos. El libro que más veces he leído y que sigo releyendo cada cierto tiempo porque su misterio, para mí, permanece intacto y cada nueva lectura es como la primera.

Sentí el impulso de acercarme y preguntarle por su profesión o a qué se dedicaba, seguro que era algo relacionado con libros, si era la primera vez que lo leía, qué opinión le merecía y por dónde iba. No lo hice. Me quedé en mi asiento, muy cerca de ella, envidiándola por saber lo que se traía entre manos.

Un rato más tarde nos metimos en el agua y nadamos a distancia. Mientras braceaba, yo pensaba en su libro, y ella, estoy segura, pensaría en los personajes, en Susana San Juan, en Doloritas. Después salimos del agua, ella volvió a su sitio y yo a mi toalla. Cuando nos secamos lo suficiente, sacamos los libros, ella el suyo y yo el mío. Ella no había perdido la concentración. Observé que, de vez en cuando, volvía atrás y repasaba páginas, no sé si para releer un diálogo o aclarar un dato; o sería, quizá, porque acababa de descubrir que todos están muertos y no daba crédito.

No esperaba encontrar a Pedro Páramo en una piscina, además natural, entre tanto ruido y tanta vida y alejado de su hábitat, me despisté y no leí ni una línea.