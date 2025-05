Peaje y fuga

A la hora de viajar hay que tomar una serie de decisiones previas, como destino, alojamiento, transporte, compañía, duración… En un viaje organizado al viajero ... lo llevan y lo traen sin que tenga que ocuparse de nada, excepto presentarse puntualmente para coger el avión, el autobús o el barco, o en el comedor a las horas convenidas, o en el punto de encuentro para visitar un monumento o entrar en un museo. En un viaje autogestionado el viajero deberá ocuparse, además del dónde, cómo y cuándo, de elegir hotel, sacar tickets, reservar entradas y comprar billetes de tren, avión o autobús, o buscar un blablacar, o pagar el peaje de la autopista.

He pasado un fin de semana en nuestro querido país vecino. Quizá sepa el lector que en Portugal existen dos tipos de autopistas, las de peaje convencional, con una cabina para recoger el ticket primero y pagar a la salida, y las de peaje electrónico, en las que el control se efectúa a través de pórticos, o arcos, con cámaras con lector de matrícula.

Entre las posibles formas de pago, elegimos el servicio Toll service, o tarjeta de uso temporal para tres días. Al comprar este servicio se elige la autopista por la que se va a circular, y, en nuestro caso, el trayecto de ida y vuelta.

Este método, aparentemente sencillo, cómodo y rápido puesto que no tienes que parar para coger ticket, ni volver a parar kilómetros más adelante para pagar, tiene un fallo muy humano: lo fácil que resulta olvidar, una vez en carretera, que existen tramos controlados electrónicamente, y otros no.

Viajar es placentero, y una vez en el coche atrás se queda la ciudad con sus agobios. Con el destino tan cerca, las excursiones contratadas y los peajes pagados online, los días se presentan prometedores y olvidas ese doble sistema de las carreteras portuguesas, y sólo hacen falta unos segundos de indecisión o despiste para tomar el carril que no es, el señalizado en los controles con el rótulo 'aderentes'.

Eso fue lo que pasó al abandonar una autopista de peaje electrónico y entrar en otra de peaje convencional. En concreto, al salir de la A23 comienza un tramo sin control electrónico, por despiste no retiramos el correspondiente ticket, y en el siguiente control, cuando la maquinita empezó a parpadear indicando 'inserte título', como el lector ya habrá adivinado, no lo teníamos, ni la posibilidad de subir la barrera. Además, ahora ya no hay nadie en esas cabinas que explique cómo subsanar un error, fallo o despiste, había que tomar una decisión rápida y dimos marcha atrás, literalmente, para salir por el único carril posible, 'aderentes', sabiendo que no era el correcto. Algunos conocidos me han dicho que acumulan infracciones lusas de ese tipo sin que les quite el sueño, y sin que pase nada.

Ahora, de vuelta a la realidad, espero con aprensión la multa, o que la misma Guardia Nacional Republicana aparezca en mi puerta para inmovilizar mi coche. No sé qué pasará, si fuera algo digno de contar, aquí se lo contaré al lector.