Comenta Compartir

Estos días recuerdo, quizá el lector recuerde, la primera serie que TVE adaptó para televisión, aquella mítica 'Cañas y barro' del escritor valenciano Blasco Ibáñez, ... y no dejo de pensar en la macabra coincidencia del título con el maremoto de cañas y barro que ha sepultado la región de Valencia. Estos días me ha dado por elaborar una lista mental sobre las cosas que suelo hacer, sobre lo cotidiano, la rutina, la que a veces resulta aburrida y plana y se siente como una pesada losa de la que se quiere huir, y se huye, cuando una viaja o coge vacaciones y rompe el quehacer diario. Decidí volcar estas palabras, que llevaba días rumiando, en mi Zona, y aquí estoy, escribiendo desde mi sillón, en mi mesa, sobre la que tengo un flexo, un cuaderno para anotar algunas de las ideas locas que de pronto me asaltan, una pila de carpetas y papeles, un cubilete lleno de bolígrafos, lápices y subrayadores, y mis gafas, y otras de repuesto en un cajón, junto con otras cosas, de mucha, poca o ninguna importancia; todos estos objetos corrientes, pero tan queridos por mí, están a buen recaudo, en un lugar seco, aguardan pacientemente cada día a que yo los use, a que ponga mis manos sobre el teclado, a que busque en mi cuaderno alguna nota o escriba otra.

Más tarde, cuando salga a la calle a comprar el pan, a recoger un paquete en la oficina de Correos o a tomar un café con una amiga, me pondré ropa limpia y seca, con olor a suavizante, y cualquier zapato, botas o deportivas, todo sirve si está libre de barro. Caminaré por calles limpias, excepto alguna colilla o excrementos de perro que algún dueño no recoge; hallaré el supermercado o la multitienda con los estantes surtidos, la fruta brillante en sus cajas y los productos de limpieza e higiene abarrotando las estanterías. Los funcionarios en Correos, recogiendo paquetes o entregándolos, los empleados de las tiendas cobrando en caja, limpiando pescado o reponiendo productos. La palabra dana tiene dos sílabas que invertidas significan nada. Nada es lo que ha dejado la dana. Nada en las casas, porque ya ni siquiera hay casas, y lo que había dentro ya no sirve, o sea, nada. Nada en las calles, porque están llenas de objetos inútiles, colchones o sofás en los que nadie dará una cabezada, ni silla, mesa, ropa, libro, cuaderno, fotografía, documento, coche o cacharro que sirva para algo, escribir o leer, recordar o testimoniar, vestir o calzar, desplazarse o solo descansar, o sea, nada; ahora se apilan en las calles a la espera de ser retirados por palas y camiones. Nada en las farmacias, nada en las tiendas, nada en los bares porque lo que no se llevó la dana se lo llevaron descerebrados sin nada en el corazón. Y los que no tienen nada todavía tienen mucho porque están, porque siguen, frente a los que murieron, ellos ya no son nada excepto recuerdos, y frente a los desaparecidos, de los que aún se desconoce si son todo o nada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY