Material de construcción

Existe un palacio en Persépolis llamado de las cien columnas, fue mandado edificar por el emperador Darío I, y forma parte de un conjunto arquitectónico ... con el que se pretendía favorecer la expansión de la ciudad. El palacio fue residencia imperial, y su singularidad estriba en que en su construcción se fusionaron tres culturas, egipcia y mesopotámica, de las que toma el uso del adobe, y griega, de la que copia el uso de columnas y capiteles, algo así como un eclecticismo arquitectónico adelantado. Actualmente del palacio de Darío I apenas quedan unas columnas en pie.

Como Darío I, también he construido una Zona de cien columnas, y esta, mi centésima columna en HOY, es la prueba. Mi Zona no es de piedra, ni siquiera de adobe, está hecha de un material etéreo, blindado a invasiones y guerras, ligero como el viento, inmune a la arena del desierto y capaz de sobrevivir al paso del tiempo, si el lector quiere. Palabra arriba palabra abajo, de cincuenta y dos mil vocablos, repartidos uniformemente, están fabricadas estas cien columnas que pretendían, nada más y nada menos, ganar el interés del lector.

Echo la vista atrás, a mi primera columna en aquel febrero prepandémico de 2020, y me siento satisfecha por haber llegado hasta aquí, y privilegiada por disponer de este pequeño espacio, grande para mí, desde donde puedo escribir con total libertad. Cada columna representa un momento de los cuatro últimos años en que han sido levantadas, y aunque cuatro años no sean nada en noventa de vida de HOY, para mí han significado cien pasos, cien veces, cien sábados, cien HOY, cien momentos de música, viajes, películas, lecturas, anécdotas, reflexiones, recuerdos o añoranzas.

Alguien puede pensar que ahora, gracias a la Inteligencia Artificial, cien columnas las levanta cualquier cerebrito, nunca mejor dicho, sin esfuerzo, en mucho menos tiempo, con más ingenio y originalidad; puede que el tiempo que tardo en componer esta frase, ChatGPT escriba cien páginas, puede ser. Por mi parte he puesto todos mis sentidos en cada una y cada una está escrita como si fuera la última. No sé si la emoción y la pasión, frente a la IA, tendrán algún valor, lo único seguro es el valor de las palabras, más fuertes que las piedras o el adobe, y la recompensa de los lectores, uno solo bastará para que esta columnata inmaterial no sucumba al olvido o a las modas.

Zona efímera, lectura de un minuto; periódica, un sábado de cada dos; ligera siempre, amable a veces, sarcástica, otras; discreta, apaisada y a pie de página. Ahí tumbada, a final de hoja, parece columna derribada, como las del palacio de Darío I; sólo cuando el lector posa sus ojos en ella se yergue y alcanza su máxima altura.

He levantado esta columna cien sábados, ojalá que las musas, las fuerzas y, sobre todo, los lectores me acompañen para mantenerla en pie, porque cuando se trata de leer, sea libro o periódico, sea de papel o digital, solo los lectores poseen la fuerza de impedir que lo escrito sea sepultado por la arena del olvido.