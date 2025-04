Lluvia y llanto

Hubo un marzo de hace unos años que llovió casi todos los días. En este recién finalizado, bien lo sabe el lector, la lluvia se ... ha concentrado en la última semana. En verdad nunca llueve a gusto de todos, pero quizá sea en las sedes de las distintas confederaciones hidrográficas donde habrán recibido la ingente cantidad de agua con más alegría; cuando los embalses están que lo vierten, tomar la decisión de trasvasar agua de un pantano a otro, o desembalsar por precipitaciones extraordinarias, será un subidón de adrenalina para quien mueva ese inmenso caudal con una sola orden o apretando un botón.

En cambio, el agua se le ha atragantado a cofrades, costaleros y portadores de pasos; ni menor es la llantina del que soñaba con tocar un instrumento en una banda o acompañar a alguna de las Vírgenes. Vaya Semana Santa han pasado unos y otros con la vista clavada en el cielo, que no ha dejado de desembalsar agua.

Si no, que pregunten a los sevillanos, nadie llora igual cuando la lluvia barre las calles de cofradías. Supongo que la frustración por no desfilar será la misma para castellanos, melillenses o gallegos, o para los de Villanueva del Pardillo, porque este año la lluvia no ha hecho distinciones, nos ha tratado a todos por igual, esta vez sí ha sido una maravilla, aunque nos haya aguado los desfiles procesionales. En cualquier rincón de España la lluvia ha confinado pasos y santos en catedrales, iglesias, ermitas y museos, desde Bermillo de Sayago a Castellón, desde Villanueva de la Serena a Valladolid, desde Lleida a Mallorca, pero en ninguno se ha sentido como en Sevilla. Algunos asistimos con asombro a las reacciones de mayordomos, hermanos, costaleros, monaguillos, nazarenos o espectadores, cuando ante el periodista de turno enmudecen por la emoción o responden con la voz quebrada: «Otro año será» o «Ella así lo ha querido». Más de uno, si pudiese, habría reclamado al cielo por tan inclemente meteorología.

Hablar de lluvia y de Sevilla me ha recordado el trabalenguas que aúna ambas palabras en la misma frase, popularizado desde el estreno de la película 'My fair lady'; en ella Audrey Hepburn interpreta a una florista callejera y mal hablada, cuyo destino cambiará al conocer a un profesor de fonética: «La lluvia en Sevilla es una maravilla». Galimatías con el que hoy no comulga ningún sevillano ni le pilla la maldita gracia.

Para quienes no viven la pasión de Cristo con fervor religioso, la lluvia no habrá sido más que un poco de molestia, nada que no arregle un buen paraguas de dieciséis varillas y un chocolate con churros.

Para los amantes del buen yantar, que aprovechan cualquier celebración para meterse entre fogones y elaborar los platos típicos, torrijas, sopas de ajo para la madrugada del Viernes Santo, o dos y pingada para el Domingo de Pascua, la lluvia no los habrá hallado a la intemperie, sino bien calientes y resguardados al abrigo de hornillos.

Y por si las mil aguas de abril cayeran en la semana de feria, en lugar de abanico, sombrilla.