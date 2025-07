Qué lees. Alguien me lo preguntó hace un tiempo, y antes de que pudiera contestar comentó que solo leía a mujeres, y nombró a algunas ... autoras desconocidas para mí. Habló con tanta vehemencia que no me atreví a replicar que yo leo indistinta e indiscriminadamente a hombres y a mujeres, que son otros los criterios que me guían a la hora de elegir un libro. Pensé que, con un argumento como el suyo, solo a mujeres, se estaba perdiendo un buen número de libros escritos por hombres, ya que con su guillotina de géneros excluía a todos los escritores, algunos excelentes, por cierto. Puedo leer seguido solo a ellos o solo a ellas, y no me siento mejor ni peor, ni pienso que tenga que disculparme por leer a unos o a otras.

Por casualidad han caído en mis manos dos libros de dos mujeres, ambas argentinas, que comparten un gato deambulando por sus páginas y un desgarro o separación, y sitúan la misma ciudad, Buenos Aires, en el centro de las tramas. La novela 'La muerte ajena' de Claudia Piñeiro, aunque a mí no me ha entusiasmado, se ha convertido en uno de los más leídos.

'La llamada' de Leila Guerriero, mejor libro de 2024, es de los que no se olvidan, una historia real fruto de sus conversaciones con Silvia Labayru, secuestrada durante los años de la dictadura argentina estando embarazada de cinco meses.

Uno de los mayores miedos del ser humano es no saber. Cuando Silvia Labayru fue llevada contra su voluntad a la ESMA, Escuela de Mecánica de la Armada, creyó que nunca saldría de allí. No sabía si moriría ese día o el siguiente, si el bebé que llevaba en sus entrañas nacería y, en ese caso, si se lo entregarían a su familia o se lo darían a otra elegida por sus captores. No sabía si quien estaba siendo torturado en el cubículo vecino resistiría la picana o su corazón se pararía. No sabía por la mañana si esa sería la última. No sabía, cuando le ponían la capucha, adónde la llevaban. No sabía cuánto iba a durar aquello. Y cuando aquello acabó vino otro calvario inesperado, la culpa por estar viva, la estigmatización por haber sobrevivido a la ESMA, porque después de la ESMA no hay vida.

El dolor por tener que justificar que no hubo consentimiento cuando se dejaba violar a cambio de no morir. Ser etiquetada por quien se atribuye la cualidad de dador, quién es héroe y quién traidor. Sentir que sobrevivir, según algunos, solo tiene sentido para contar lo que pasó.

Uno de los entrevistados pregunta si después de cuarenta años esta historia le interesa a alguien; Silvia y Leila coinciden en que hay historias que no terminan nunca. Esta era difícil de contar, difícil de armar, pero Guerriero ha desgranado con maestría las conversaciones, transcripciones y testimonios de Silvia, amigos, no amigos, pareja, exparejas, hija, padres, exsuegros; incluso ha sabido manejar el silencio de quienes no quisieron hablar. Y ha tejido su historia como una enorme manta tipo patchwork, literalmente, un trabajo de parches, pero sin costuras.