Me atraen las novelas que tratan sobre familias, es un tema inagotable, diverso, inverosímil, nunca aburrido, como ejemplo aquí van algunos títulos que me vienen ... a la mente: 'Lluvia fina', 'De vidas ajenas', 'La familia', 'Casas vacías', 'El quinto hijo'… Seguiría, llenaría esta página y no habría citado más que una mínima parte, y seguro que al lector ya se le han ocurrido nuevos títulos.

Hablando de familias, punto y aparte merecen las de William Faulkner: 'Absalón, Absalón' y 'El villorrio', por decir algunas. Traigo a colación estos libros porque la última novela que he leído me ha causado gran impresión, no olvidaré su título, 'Aniquilación', de Michel Houellebecq, 'enfant terrible' que nunca pasa desapercibido, sea en su faceta más conocida, la de escritor, sea protagonizando una película porno. En 'Aniquilación' el autor presenta a una familia de clase muy acomodada, los Raison, centrándose en Paul, el hijo mayor, un hombre de 50 años, un hombre como cualquier otro, con un matrimonio, al inicio de la historia, en parada técnica; con un padre que, de la noche a la mañana, se convierte en un ser dependiente; con hermanos, sobrinos, cuñado, cuñada… La novela está enmarcada en una Francia en vísperas de elecciones legislativas, y que vive bajo la amenaza de unos atentados tan sofisticados como desconcertantes, circunstancia que encumbra la carrera de Paul, mano derecha del ministro de Finanzas. En ese marco Houellebecq presenta a sus personajes como si se tratara de un cuadro y él fuese un pintor, primero el esbozo, unas líneas, el contorno, los perfila uno a uno hasta completar el dibujo, añadiendo detalles, rasgos, peculiaridades. Después, Houellebecq se convierte en kamikaze repartiendo volantazos de guion. Al contrario que en la vida real, los hijos liberan al padre moribundo de las garras de un geriátrico simulando un secuestro; se congregan a su alrededor, cada uno tiene sus razones, razones que van desde la caridad cristiana al interés material, desde la inercia a un impulso tardío de redención. Houellebecq utiliza como recurso narrativo los sueños del protagonista, quizá le sirvan al lector como aviso del final que se avecina. A mí me estorbaron en la lectura, y tampoco me prepararon para las últimas cien páginas, que me pillaron por sorpresa. Ese centenar de páginas da sentido al título. El autor habla de la enfermedad maldita sin concesiones a la esperanza, no hay tratamiento posible, es tarde hasta para las oraciones cristianas de la hermana creyente de Paul, sólo queda recurrir a la morfina. Mientras el protagonista intentaba reconstruir su vida, el cáncer tenía otros planes y lo devoraba. Ahora sólo siente desolación, desazón y la sensación de haber desperdiciado la vida. La dureza de Houellebecq narrador es sólo comparable a la dureza de un bisturí que escarba en la herida, hurga y secciona tejidos, los separa, corta y desecha como trozos de carne podrida. Si la triple herida del poeta fue vida-amor-muerte, para Houellebecq es familia-amor-muerte. Esta es la historia de un hombre cualquiera, y este, un libro cualquiera. Mañana es el Día del Libro y sólo se me ocurre una forma de celebrarlo.

