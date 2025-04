Me lavo los dientes

Hace pocos días viajé en el tren nuestro de cada día, avemaríapurísima. Justo en el momento de acceder los pasajeros nos enteramos de que, como ... consecuencia de las inundaciones de la última dana, se habían sustituido algunos vagones o coches, y los asientos que figuraban en los billetes respectivos no coincidían con la numeración de los asientos y coches de aquel tren.

Caos. Pasillos atascados. Personas que quieren avanzar hacia un lado u otro en busca de un asiento o coche inexistentes. Maletas. Maletones. Bolsos. Mochilas. Niños. Carritos de bebé. Adolescentes que se niegan a apartarse para descongestionar el pasillo ante la paciencia de la sufrida madre y la impaciencia del resto de viajeros. Gente que no se entera de que su asiento, 5B coche 6, ya no corresponde con el asiento marcado como 5B porque el coche 6 no existe.

Pero al fin el tren se pone en marcha, cada cual se las apañe como pueda, bastante tiene Renfe con mantener el servicio después de las inundaciones, danas, averías o lo que sea. Yo me senté donde pude, en el primer asiento libre que encontré, separada de mi compañero de viaje, que también se sentó donde pudo, varios asientos por delante de mí. Coloqué mis bártulos, me acomodé, me relajé. Dicen que después de la tormenta llega la calma, y la frase vale para cualquier clase de tormenta, sea venida del cielo o de Renfe. En este caso y después del calamitoso acceso también llegó la calma al convoy circulando a más de 140 kilómetros por hora. Equipajes, carritos y bultos, arrinconados, pasillos despejados, y asientos ocupados por pasajeros relajados y aliviados; tras el caos un silencio absoluto se apoderó del vagón.

Como pistoleros en una película del oeste, perfectamente coreografiados, los viajeros sacamos los teléfonos a una. Yo miré el mío dispuesta a dejarme los ojos en la dichosa pantallita, internet, correo, wasap y esas cosas. El wasap no descansa ni de día ni de noche, ni siquiera en el tren nuestro de cada día. Nadie hablaba, todas las cabezas inclinadas sobre Smartphone, Apple, Samsung, Xiaomi, Sony o Huawei. Tenía varios audios pendientes, y me preparé para escucharlos desde el asiento que tantos sudores y empujones me acabada de costar conseguir, además de dinero. El silencio reinante solo era roto por la fricción del convoy contra la vía, y yo abro el primer audio sin considerar el volumen a la máxima potencia de decibelios que mi teléfono puede alcanzar, «Me lavo los dientes y salgo», que sonó como un disparo. El ataque de risa que me entró me duró hasta pasado Monfragüe.

Cuando aquella conocida voz se elevó por encima de los viajeros, hasta ese momento inclinados sobre teléfonos o tablets, todas las cabezas estiraron los cuellos en una sincronía como ensayada para ver quién interrumpía la concentración con un anuncio dental tan intempestivo: Me lavo los dientes… Algo así como los polluelos que, desde el nido, estiran el cuello y pían a la espera del alimento que les llegará del cielo.

Y empecé a escribir este artículo.