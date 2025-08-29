Junto a la tierra quemada

Una de las imágenes más vistas días atrás ha sido la de efectivos de la UME o bomberos avanzando en fila india; vestidos con trajes ... de protección, botas y cascos van cargados con mangueras, hachas, sierras; mientras, a su alrededor, el monte echa humo y los árboles parecen teas. La foto está tomada desde atrás, por eso no se ven sus rostros, pero es fácil imaginar el cansancio que arrastran, el peso del material que portan y el otro peso, el que se intuye, aunque no se vea.

Esa imagen me recordó otra de hace un año, en el mismo lugar, aunque en aquella ocasión la fila no era de bomberos, sino de senderistas con chirucas, gorra y mochila, la que contenía una carga ligera de chocolatinas, fruta, zumos o agua. Algún rezagado sacaría la foto desde el final de la fila y, aunque no se ven las caras, se intuye la ligereza del grupo, que camina decidido para alcanzar la recompensa: un baño en La Tejea, Hervás. El día fue inolvidable, no pesaba el calor ni la fatiga, caminamos al abrigo de castaños, abedules y robles, que no dejaban pasar el sol y que juntos formaban el mejor toldo verde para el caminante. Así intenté contarlo entonces en este mismo espacio en un artículo titulado 'El camino de la Tejea'.

Apenas empezaron, las fiestas terminaron abruptamente, las calles enmudecieron cuando los veraneantes abandonaron el pueblo y la actividad se concentró en el cielo; los que habían venido a disfrutar de las piscinas naturales desaparecieron, como si el verano se hubiera acabado de repente, sin transición. Dicen que después de la tormenta viene la calma, y después del fuego viene el silencio. Silencio en el monte, en el bosque, en los caminos, en los terrenos de pastoreo, en las rutas senderistas y en la calle, porque los que se quedaron se quedaron sin palabras. Se agostó agosto y se truncaron los planes del verano en el que vino el monstruo voraz.

Se apagaron los aviones y se encendió la calle. Regresan los que se habían ido, las terrazas recuperan el tintineo del hielo en los vasos y las conversaciones dejan de ser monotemáticas.

Llevemos la magia de nuestra presencia a los caminos, al monte y a las pistas, ahora negros, hagamos que el otoño sea mágico y espantemos la solastalgia. Pisemos, sin miedo a mancharnos, la ceniza hasta borrarla; regresemos a los lugares afectados y acompañemos a los vecinos de las zonas arrasadas, de los pastos devorados, de los animales muertos; caminemos por los valles o por lo que fueron bosques; visitemos El Ambroz, El Jerte, El Bierzo, Las Médulas, Sanabria, no todo es tierra quemada. Consolemos a los que han perdido todo o mucho de la única forma posible: ocupemos casas rurales, restaurantes, bares o tiendas. Que se abstengan los desaprensivos en busca del selfi ante una casa devorada por el fuego a cambio de cien 'me gusta'; turismo oscuro se llama, oscuro como sus devotos.

El cielo luce azul, el humo no ciega los ojos, salgamos a caminar por la tierra quemada y negra para que no se sienta tan sola.