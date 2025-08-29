HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 29 de agosto, en Extremadura?
Zona de paso

Junto a la tierra quemada

Victoria Pelayo Rapado

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:49

Una de las imágenes más vistas días atrás ha sido la de efectivos de la UME o bomberos avanzando en fila india; vestidos con trajes ... de protección, botas y cascos van cargados con mangueras, hachas, sierras; mientras, a su alrededor, el monte echa humo y los árboles parecen teas. La foto está tomada desde atrás, por eso no se ven sus rostros, pero es fácil imaginar el cansancio que arrastran, el peso del material que portan y el otro peso, el que se intuye, aunque no se vea.

Espacios grises

