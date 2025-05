El hombre de (h)ormigón

Dije anteriormente aquí que la Filmoteca de Extremadura es para mí un espacio de disfrute. Con motivo del centenario del primer filme rodado en Extremadura ... la Filmoteca ha comenzado a exhibir parte de su archivo inédito, como en las viejas sesiones de cine precedidas por el NO-DO, cuyo valor documental excede el del séptimo arte, por ser su interés más antropológico que cinematográfico. Los viejos rollos contienen retazos de la historia de Extremadura y de sus gentes, y han contribuido, gracias a su conservación primero y restauración después, a mantener viva la memoria de la evolución de la región, de sus ciudades y de sus habitantes, hasta hoy. Puede que algún asiduo a los pases de la Filmoteca se emocione al reconocer, quizá, en los títulos de crédito el nombre de algún antepasado que contribuyó, en mayor o menor medida, a la realización de aquellos primeros celuloides.

Por los 90 años del nacimiento de Wolf Vostell la Filmoteca ha emitido, entre otros, el cortometraje sobre el emplazamiento en Los Barruecos de la instalación llamada 'V.O.A.EX.' –Viaje de (h)Ormigón por la Alta EXtremadura–. Uno de mis lugares favoritos de la provincia es el paraje de Los Barruecos, allí he llevado a quienes me han visitado en estos años, amigos, familia; o he ido en distintas ocasiones por el simple placer de volver, comer, pasear o echar el rato.

En la cinta, Vostell aparece supervisando el encofrado, dando instrucciones a los trabajadores, procedentes, probablemente, de Malpartida de Cáceres. La presencia de Vostell es magnética, no escapa a la cámara, que lo persigue, lo busca; nada ni nadie puede restarle protagonismo, excepto, quizá, su propio coche, sepultado e inmortal.

Gracias a los primeros planos creo percibir, acaso, en los rostros de aquellos otros hombres cierta perplejidad ante la naturaleza del trabajo encomendado. Me pregunto qué pasaría por sus cabezas, qué pensamientos tendrían cuando aquel loco venido de Berlín, otra ciudad también partida, allí por un muro, sepultaba su coche en hormigón.

No solo hay que ser un genio para tener una idea brillante, original y rompedora. También hay que tener talento, el de Vostell es inmenso, y seguridad, mucha seguridad, para defender esa idea loca y llevarla a buen puerto, o a un viejo lavadero de lanas. Cuando en Los Barruecos no había nada más que piedras y cigüeñas, pocos entenderían o apostarían por su idea, ninguno imaginaría que aquel remoto rincón se convertiría en centro artístico de referencia. Allí siguen los bolos graníticos, y las aves, verdaderas dueñas del paraje.

La cinta no tiene sonido, el artista gesticula, señala, indica a los operarios. Después, y para celebrar que todo ha salido bien, trabajadores, personal del Ayuntamiento y gentes del pueblo, celebran una merienda en el campo. El hombre aparece sentado junto a su mujer, Mercedes Guardado, comen, beben, ríen satisfechos junto al resto de asistentes.

Me pregunto, cuando eligió el Monumento Natural para materializar su idea, cuántas de aquellas buenas personas pensarían, quizá con razón, con la razón de entonces, que era un loco.

Habrase visto semejante desatino, sepultar un coche en (h)ormigón y llamarlo viaje.