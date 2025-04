Guapa e inteligente

Comenta Compartir

Una de las razones principales que me llevaron al cine a ver 'Soy Nevenka' fue que se había rodado en Zamora, además del interés que ... me despertaba el tema. Pero se trataba de ver mi ciudad natal en pantalla grande, eso me permitiría disfrutar de las queridas calles y lugares conocidos en vez de otras ciudades, más cinematográficas y deseadas por los directores, que tantas veces he contemplado en las salas de cine. Durante la proyección, una historia intensa, la ciudad pasa a un segundo plano; los comercios, 'El Redondel' o 'El Horno', los bares de la plaza Mayor o Balborraz desfilan ante mis ojos como simples extras, ni siquiera como personajes secundarios, tan absorta estaba en la cinta; 'La casa del Cid' también quedó atrás, y los lienzos de la muralla, igual que la plaza de Viriato, majestuosa en cualquier estación del año y que en la película luce otoñal, así lo dice la desnudez de los plátanos entrelazados, que tejen una espesa sombra en verano.

Mucho camino se ha recorrido desde que saltó a la luz en el año 2000 el 'caso Nevenka' hasta el estreno de 'Soy Nevenka' hoy. Mucho camino y también y por suerte mucho han cambiado las cosas, aunque no tanto como parece, porque la localidad donde sucedió, Ponferrada, supuestamente no ha otorgado los permisos necesarios para filmar la película ni la entrevista de la periodista Ana Pastor a Nevenka Fernández en su ciudad. Dejando a un lado virtudes o defectos de la película desde un punto de vista artístico, lo que sí retrata y relata muy bien su directora es el calvario sufrido por Nevenka, su inmovilidad. Siempre se ha dicho que el miedo, cualquier clase de miedo, paraliza, inmoviliza, enmudece, anula, detiene, ancla, impide huir o pedir ayuda. Quizá el lector haya padecido alguna vez ese sueño recurrente en el que algo o alguien le persigue y, por más que corre, las piernas no obedecen. Durante la proyección el espectador comprende la inmovilidad de la protagonista, incapaz de salir corriendo o de pedir ayuda. Desde fuera, como espectadora o en la vida real, es fácil pensar que, en caso de acoso, una planta cara, se levanta, se va, da un portazo, deja el trabajo, ¡como es fácil encontrar otro!, pone tierra de por medio, abandona la casa, la ciudad o la vida. La película tiene una gran virtud y no pequeña, otorgar a Nevenka su lugar, ni más ni menos que el de víctima, y recordarnos cómo ha cambiado la sociedad en estos veinte años. Personajes públicos como Luis del Olmo se posicionaron junto al acosador, o como Fernández Mañueco, entonces secretario regional de su partido, quien hizo unas declaraciones que hoy avergüenzan y resultan ridículas: «Una sentencia no puede empañar la gestión de un político, no puede haber relación entre una situación personal y una gestión»; o el propio rey emérito, de visita en Ponferrada, al saludar a la corporación municipal no pudo evitar un comentario personal fuera de lugar: «Eres muy guapa, Nevenka», lo que provocó un rotundo: «E inteligente también, Su Majestad». ¡Basta ya!

