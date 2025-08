Gaza o la elegancia

Comenta Compartir

A estas alturas de verano quien más quien menos tiene las vacaciones organizadas. Tumbarse en una hamaca, tomar el sol, leer un libro, beber una ... cerveza y darse un chapuzón, lo que toca. El Congreso de los Diputados pronto colgará el cartel de cerrado por vacaciones, y he leído que pronto dejará de llamarse así, como lo conocíamos desde la democracia, para denominarse solo Congreso, porque el anterior nombre no era inclusivo y excluía a las diputadas. En fin. En cualquier caso, puede que usted o yo, lector, nos encontremos en alguna de nuestras playas con algún diputado o diputada dándose un baño. Claro que como ahora sale más barato veranear en el extranjero, es posible que el lector o el diputado estén en Indonesia o en Noruega, depende de los gustos y de los bolsillos. Y de las resoluciones judiciales, porque algunos, por mucho que hayan llenado los suyos, tendrán que pasar el verano a la sombra, pero no de una sombrilla.

Más arriba he dicho nuestras playas refiriéndome a las de las costas españolas, las del Cantábrico, el Atlántico y el Mediterráneo, en las que cualquiera puede bañarse, no solo nosotros, españoles, sino extranjeros venidos desde cualquier lugar. Lo normal, pensará el lector, que se preguntará, tal vez, adónde pretendo llegar con esta obviedad. He leído que el ejército israelí prohíbe a los gazatíes, los mismos a los que hostiga y acorrala en la Franja, bañarse, bucear, pescar o acceder en la forma que sea al Mediterráneo, el mismo al que canta Serrat. Por si no se entiende, lo que hace este ejército despiadado y desmochado es encerrar en una ratonera, lo llaman campamento humanitario, a miles de personas sin agua y sin comida, tiroteadas cuando tratan de conseguir alimentos, y, además, con la prohibición de acceder al mar a pesar de tenerlo al lado y soportar temperaturas de 30 grados. Mientras muchos turistas se estarán bañando ahora en la costa mediterránea, miles de gazatíes se hacinan en las de Gaza sin poder meter un pie. El Mediterráneo es un mar inspirador, la canción que lleva su nombre habla del orgullo de haber crecido junto a él, de haber vivido el primer amor con el runrún de las olas. Ay, el Mediterráneo de Serrat, ¡qué hermoso! Qué sencillas palabras encierra y qué evocador nos resulta aunque no hayamos nacido ni crecido junto a él, ni nuestro primer amor surgiera en la arena que lamen sus aguas. El Mediterráneo de Serrat, el nuestro, es el mismo que baña Gaza, pero aquel no es hermoso ni inspira una canción inolvidable, si acaso una película de terror, de sangre, de muerte, de vergüenza. Curioseando en internet aparecen en la publicidad modelos espectaculares en traje de baño, lo que toca dadas las fechas, luciendo tipazo y bronceado dentro de bonitos bañadores en fotos cuyo pie reza: Elegancia Mediterránea. Mi curiosidad me lleva hasta otra imagen, un niño envuelto en andrajos y con la piel reseca pegada a los huesos. Pronto morirá de hambre a orillas del otro Mediterráneo. Vergüenza Mediterránea merece el pie de foto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión