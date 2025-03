Fresas pasteurizadas

Pasarse tres horas bailando subida en unas sandalias de vértigo o hacer una larga ruta senderista, actividades que a priori proporcionan una buena dosis de ... optimismo a quien gusta de bailar o caminar, pueden resultar ejercicios de alto riesgo. Los sufridos pies, a menudo ignorados, machacados, relegados y torturados, que nos sujetan y anclan a la tierra, tan cerca pero tan lejos de nuestro centro de gravedad, de nuestro corazón y, más lejos aún, de nuestra mente, no nos merecen ni un poquito de atención, ni siquiera después de un exceso. Será por eso de que están ahí abajo, apenas les dedicamos tiempo, ojalá los mirásemos una décima parte de lo que miramos nuestras pantallas, comprobaríamos así lo abandonados que están.

Recientemente he ido a un podólogo por primera vez, ¡ay, las primeras veces!, y el alivio que se me ha proporcionado ha sido infinito. Mientras una profesional reparaba el estropicio ocasionado por un dancing desmedido, yo pensaba en la similitud de la fresa podológica y la fresa estética, herramientas rotativas o giratorias con cabezales intercambiables.

La fresa, material no fungible, en podología resulta eficaz para canales de uñas, borde ungeal, helomas, papilomas o rebaje del hallux valgus, más conocido como juanetes. La extensa vida de este tipo de instrumental, fresa, permite su reutilización muchas veces, por eso, su uso en clínicas de podología es sometido a un complejo proceso de asepsia y al cumplimiento de una serie de estrictas medidas higiénicas para destruir toda forma de vida bacteriana. La esterilización es algo absoluto, un instrumental está o no esterilizado, y con el cumplimiento de dichas medidas se evitará el contagio cruzado entre pacientes, contagio del que podrían derivar enfermedades e infecciones, algunas tan graves como la hepatitis o el VIH.

En un centro o salón de uñas, manicura y pedicura, se usan distintos tipos de fresa que se clasifican según el material, la forma o el abrasivo: diamante o cerámica, cilíndrica o de cono, dura o blanda. Al trabajar en la superficie de la uña, rebajar cutículas, eliminar esmalte semipermanente o material acrílico, se producen a veces pequeñas lesiones que sangran; una herida es una puerta abierta para gérmenes y bacterias, el riesgo es remoto, pero existe.

Pienso en la incongruencia de que, a un mismo instrumento, la fresa, se le dé tan distinto tratamiento dependiendo de que se use en una clínica de podología o en un centro de uñas. Mientras en podología es sometido a una escrupulosa inspección y control periódico, entre las medidas de seguridad e higiene exigidas a un centro de uñas no figura ningún control o garantía de esterilización para el mismo instrumento.

También encuentro incongruencia en que la podología no esté incluida en la seguridad social, cuando sus especialistas hacen verdaderas obras de reconstrucción de los huesos del pie que, como el lector sabrá, tiende a deformarse y desparramarse. Como si los pies no fueran importantes, o como si lo fueran menos que un brazo, un hígado o un ojo; como si los pies no fueran el soporte que nos permite ir y venir, acercarnos o alejarnos, auparnos o caernos.